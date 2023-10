Po triumfu na Masters zklamání. Hurkacz hraje o Turnaj mistrů, v Tokiu ale body nezískal

Hubert Hurkacz minulý týden v Šanghaji využil zaváhání favoritů a po odvrácení mečbolu v nedělním finále proti Andreji Rubljovovi získal druhý titul z turnajů Masters 1000. Po únorovém vítězství v Marseille si připsal druhý letošní triumf a rázem se ziskem 1000 bodů přihlásil do boje o Turnaj mistrů, na němž předloni při svém debutu prohrál všechny tři zápasy.

Hned v dalším utkání ale spadl zpátky na zem. Na 'pětistovce' v Tokiu měl dokonce teoretickou šanci dostat se v průběžném hodnocení letošní sezony mezi osmičku nejlepších, jenže zaváhal hned v prvním kole a své postavení nevylepší.

Šestadvacetiletý Polák ztroskotal na Zhizhen Zhangovi, kterému se po osmi dnech povedla odveta za těsnou porážku na domácí půdě v Šanghaji. Hurkacz sice zápas po přesunu z Číny do Japonska rozehrál lépe a vedl 6:3 a 3:1, náskok ale neudržel a čerstvě sedmadvacetiletému Číňanovi podlehl 6:3, 4:6, 6:7.

Zhang gets his revenge



One week on from a tough loss, Zhang defeats Hurkacz to advance in Tokyo!#KinoshitaGroupJapanOpen pic.twitter.com/L14e4B90cG