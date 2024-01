Poprvé od Turnaje mistrů 2017. Dimitrov v Brisbane slaví triumf, ve finále porazil Runeho

Grigor Dimitrov v roce 2017 slavil čtyři tituly včetně triumfů na podniku Masters 1000 v Cincinnati a Turnaji mistrů v Londýně. V únoru 2018 si ještě zahrál finále v Rotterdamu, ale na dlouhou dobu poslední.

Pět let dlouhé čekání na finále ukončil teprve loni na jaře, na triumf čekal ještě déle. Naposledy slavil v roce 2017 ve svých 26 letech na Turnaji mistrů, nyní se ve věku 32 let raduje ze zisku celkově 9. trofeje v australském Brisbane.

Dimi’s Time To Shine



The moment @GrigorDimitrov become a champion on the @atptour for the first time since 2017! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/gZ9yqwCK5c — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2024