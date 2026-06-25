Poučil se Sinner z chyb? Po fiasku v Paříži se cítí stoprocentně připravený na Wimbledon
Sinner vstoupí do Wimbledonu 2026 jako obhájce titulu a největší favorit na zisk trofeje. Ještě před několika týdny ale panovaly kolem jeho osoby pochybnosti. První hráč světa totiž na French Open nečekaně skončil už ve druhém kole a porážku od Juana Manuela Cerúndola provázely především zdravotní problémy, které výrazně ovlivnily jeho výkon.
Po návratu z Paříže proto Ital podstoupil sérii vyšetření, aby společně se svým týmem zjistil příčinu potíží. Výsledky však přinesly uklidňující zprávy. "Cítím se velmi dobře. Absolvovali jsme všechna vyšetření a všechno vypadá v pořádku. Měl jsem dost času na odpočinek i přípravu a znovu se cítím silný," uvedl v rozhovoru pro SuperTennis.
Přestože konkrétní příčina jeho problémů zůstává nejasná, Sinner přiznal, že po French Open proběhla důkladná analýza celé situace. Jednou z možných příčin mohlo být náročné antukové období, během něhož odehrál všechny tři turnaje Masters 1000 a na každém z nich dokázal zvítězit. I kvůli tomu byla jeho brzká prohra v Paříži naprosto šokující. V zápase s Argentincem navíc předvedl absolutní kolaps, když zahodil obrovské vedení 2:0 na sety a 5:1 ve třetím dějství.
"Po Paříži jsme si o tom hodně povídali a snažili se pochopit, zda jsme některé věci nemohli udělat lépe. Každý den je ale jiný a někdy za drobné chyby zaplatíte. Z celé situace jsem se poučil a věřím, že mě do budoucna udělá ještě silnějším hráčem," prohlásil Sinner.
Před Wimbledonem neodehrál ani jednu oficiální generálku a na trávě nastoupil zatím pouze do exhibičního utkání v Hurlinghamu proti domácímu Cameronu Norriemu, kterého porazil snadno 6:3, 6:3. "Takové exhibice jsou užitečné, protože si můžeme vyzkoušet několik věcí a připravit se co nejlépe na následující týden," řekl po utkání.
Zajímavostí je, že Sinner se v posledních dnech připravoval v mimořádně vysokých londýnských teplotách za pomoci speciální chladicí vesty. Horké počasí mu v minulosti způsobovalo problémy například na Australian Open i během letos v Paříži. Předpověď pro první týden Wimbledonu je však výrazně příznivější a teploty by měly klesnout k hranici 25 stupňů. Právě schopnost poučit se z nečekaného neúspěchu bude chtít potvrdit v All England Clubu, kde obhajuje premiérový wimbledonský titul a také 2000 bodů do světového žebříčku.
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