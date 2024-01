Předčasné finále? Sabalenková nastoupí proti Gauffové, ve druhém semifinále se věří Zheng

V rámci 12. hracího dne letošního ročníku Australian Open poznáme zbrusu novou grandslamovou finalistku a také složení souboje o trofej v ženské dvouhře. Jako první se o postup do finále utkají úřadující šampionka US Open Coco Gauffová (19) a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková (25), které se naposledy potkaly ve finále loňského US Open. Vítězka bude v sobotu čelit Dajaně Jastremské (23), nebo Qinwen Zheng (21). Ukrajinka i Číňanka jsou v semifinále majoru poprvé v kariéře.

Souboj Sabalenkové s Gauffovou je mnohými považován za předčasné finále (© AFP)