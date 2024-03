Preview: Brenda Fruhvirtová nastoupí v Miami jako favoritka, o druhé kolo se popere ještě Siniaková

V rámci úterního programu letošního ročníku Miami Open vstoupí do floridské tisícovky první české naděje. Brenda Fruhvirtová (16), která stejně jako loni dostala od pořadatelů divokou kartu, se pokusí potvrdit roli favoritky v souboji s kvalifikantkou Maríou Lourdes Carléovou (24). Kurzovou favoritkou je i Kateřina Siniaková (27) v utkání s Anou Bogdanovou (31), s níž může srovnat vzájemnou bilanci.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 19. 3.

Češi v akci

Siniaková (ČR) - Bogdanová (Rum.) | Court 1 (17:30 SEČ)

B. Fruhvirtová (ČR) - Carléová (Arg.) | Court 1 (19:00 SEČ)

Kateřina Siniaková má jedinečnou šanci vylepšit svou úspěšnost 2:6 v utkáních prvního kola na Miami Open, proti Aně Bogdanové je totiž favoritkou a může s ní srovnat vzájemnou bilanci na 2:2. Češka sice i letos exceluje v deblových soutěžích, nicméně ve dvouhře překročila jen na jednom z osmi turnajů druhé kolo. Rumunka už více než měsíc čeká na výhru, konkrétně od prohraného finále s Karolínou Plíškovou v Kluži.

Brenda Fruhvirtová letos v Aucklandu poprvé přešla přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu a může se jí to podařit i na třetím turnaji v probíhající sezoně. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek, která brzy oslaví 17. narozeniny, se v úvodním kole střetne s antukovou specialistkou Maríou Lourdes Carléovou. Argentinka musela do kvalifikace a do hlavní fáze prošla po dvou vyčerpávajících obratech.

Více informací k vybraným zápasům

Siniaková (ČR) - Bogdanová (Rum.)

B. Fruhvirtová (ČR) - Carléová (Arg.)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Úterní program

GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Stearnsová (USA) - Yafan Wang (Čína)

2. Šnajderová (-) - V. Williamsová (USA)

3. Burelová (Fr.) - Wozniacká (Dán.)

4. Halepová (Rum.) - Badosaová (Šp.) / nejdříve ve 21:00 SEČ



BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)

1. Xinyu Wang (Čína) - Baptisteová (USA)

2. Dolehideová (USA) - Tausonová (Dán.)

3. Bronzettiová (It.) - Townsendová (USA)

4. Bucsaová (Šp.) - Putincevová (Kaz.)



COURT 1 (od 16:00 SEČ)

1. Savilleová (Austr.) - Shuai Zhang (Čína)

2. Siniaková (ČR) - Bogdanová (Rum.)

3. B. Fruhvirtová (ČR) - Carléová (Arg.)

4. Curenková (Ukr.) - Linetteová (Pol.)



COURT 2 (od 16:00 SEČ)

1. Seyboth Wild (1-Braz.) - Grenier (Fr.) / finále kvalifikace

2. Kovacevic (9-USA) - Bergs (24-Belg.) / finále kvalifikace

3. Menšík (4-ČR) - Klein (SR) / finále kvalifikace



COURT 5 (od 16:00 SEČ)

1. Kopřiva (21-ČR) - Wolf (11-USA) / finále kvalifikace

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje