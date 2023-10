Preview: Krejčíková se ve skupině na WTA Elite Trophy utká s Kasatkinovou a Linetteovou

V úterý startuje letošní ročník "malého Turnaje mistryň", akce pro jedenáct nejlepších hráček aktuální sezony a jednu divokou kartu, které se neprobojovaly na Turnaj mistryň do mexického Cancúnu. České barvy bude hájit pouze Barbora Krejčíková (27), jež se v Azalkové skupině střetne s Darjou Kasatkinovou (26) a Magdou Linetteovou (31). Podnik WTA Elite Trophy se do kalendáře vrátil po čtyřech letech a v neděli pozná zbrusu novou šampionku.

Letošními účastnicemi jsou Barbora Krejčíková, Madison Keysová, Jelena Ostapenková, Ljudmila Samsonovová, Veronika Kuděrmetovová, Darja Kasatkinová, Qinwen Zheng, Beatriz Haddadová Maiaová, Caroline Garciaová, Donna Vekičová, Magda Linetteová a domácí divoká karta Lin Zhu.

Omluvenku pořadatelům poslaly Maria Sakkariová, bývalá šampionka Petra Kvitová, Belinda Bencicová, Jekatěrina Alexandrovová a Viktoria Azarenková.

Celková dotace činí přibližně 2,4 milionu amerických dolarů (cca 55,8 milionu korun). Neporažená vítězka si připíše 700 bodů do žebříčku WTA.

Dvanáct aktérek bylo rozlosováno do čtyř skupin. Do semifinále postoupí vždy jen vítězka skupiny. Finále je na programu v neděli.

WTA Elite Trophy 2023

• Shrnutí •

Finále posledního ročníku 2019: Sabalenková (4-) - Bertensová (1-Niz.) 6:4, 6:2

Účastnice: Krejčíková (10. v WTA), Keysová (11.), Ostapenková (13.), Samsonovová (15.), Kuděrmetovová (16.), Kasatkinová (17.), Qinwen Zheng (18.), Haddadová Maiaová (19.), Garciaová (20.), Vekičová (24.), Linetteová (23.), Lin Zhu (37.)

Kategorie: WTA Elite Trophy

Místo konání: Zhuhai, Čína

Povrch: tvrdý

Dotace: 2.409.000 dolarů



• Rozlosování do skupin •

Azalková skupina

Barbora Krejčíková (1-ČR)

Darja Kasatkinová (6-)

Magda Linetteová (11-Pol.)



Kaméliová skupina

Madison Keysová (2-USA)

Beatriz Haddadová Maiaová (8-Braz.)

Caroline Garciaová (9-Fr.)



Orchidejová skupina

Jelena Ostapenková (3-Lot.)

Qinwen Zheng (7-Čína)

Donna Vekičová (10-Chorv.)



Růžová skupina

Ljudmila Samsonovová (4-)

Veronika Kuděrmetovová (5-)

Lin Zhu (12-Čína)

Vizitky

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Dubaj (T); Zhengzhou, Birmingham (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego, Dubaj (T); Zhengzhou (F)

Bilance: 32:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 22:11

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (1K)

Barbora Krejčíková - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Peking (1K), Zhengzhou (F)

Soupeřky ve skupině

1. Kasatkinová | H2H 3:1

2. Linetteová | H2H 2:0

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); US Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (SF)

Bilance: 33:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 19:9

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (SF)

Madison Keysová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: skupina (2015, 2018-19, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: skupina

Generálka: žádná

Soupeřky ve skupině

1. Haddadová Maiaová | H2H 0:0

2. Garciaová | H2H 4:1

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, US Open, Australian Open (ČF)

Bilance: 36:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 21:15

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (ČF)

Jelena Ostapenková - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Peking (ČF), Soul (1K)

Soupeřky ve skupině

1. Qinwen Zheng | H2H 0:2

2. Vekičová | H2H 1:1

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 33:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 25:15

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Ljudmila Samsonovová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (2K), Peking (F), Zhengzhou (2K)

Soupeřky ve skupině

1. Kuděrmetovová | H2H 2:2

2. Lin Zhu | H2H 0:1

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio (T); Hertogenbosch (F); Řím, Madrid, Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Tokio (T); Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Bilance: 33:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:14

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (1K)

Veronika Kuděrmetovová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (T), Peking (OF), Zhengzhou (1K)

Soupeřky ve skupině

1. Samsonovová | H2H 2:2

2. Lin Zhu | H2H 1:0

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Adelaide 2 (F); Zhengzhou, Charleston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F); Zhengzhou (SF)

Bilance: 37:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 19:15

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (OF)

Darja Kasatkinová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2018, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (ČF), Peking (2K), Zhengzhou (SF)

Soupeřky ve skupině

1. Krejčíková | H2H 1:3

2. Linetteová | H2H 2:2

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Zhengzhou, Palermo (T); Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Zhengzhou, Palermo (T); Abú Zabí (SF)

Bilance: 34:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 23:11

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (ČF)

Qinwen Zheng - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Peking (1K), Zhengzhou (T)

Soupeřky ve skupině

1. Ostapenková | H2H 2:0

2. Vekičová | H2H 0:1

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (SF)

Bilance: 31:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 16:14

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (SF), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Beatriz Haddadová Maiaová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Peking (1K), Hongkong (2K), Nanchang (1K)

Soupeřky ve skupině

1. Keysová | H2H 0:0

2. Garciaová | H2H 0:0

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (F); Guadalajara (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (F); Guadalajara (SF)

Bilance: 39:25

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 23:17

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Caroline Garciaová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: skupina (2016, 2018, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (ČF), Peking (ČF), Zhengzhou (2K)

Soupeřky ve skupině

1. Keysová | H2H 1:4

2. Haddadová Maiaová | H2H 0:0

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T); Berlín (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (T)

Bilance: 29:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 16:9

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Donna Vekičová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: skupina (2019, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: skupina

Generálka: Tokio (1K), Peking (1K), Zhengzhou (2K)

Soupeřky ve skupině

1. Ostapenková | H2H 1:1

2. Qinwen Zheng | H2H 1:0

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guangzhou (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guangzhou (F); Australian Open (SF)

Bilance: 27:25

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 19:15

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (1K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Magda Linetteová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Guangzhou (F), Peking (OF), Zhengzhou (1K), Nanchang (1K)

Soupeřky ve skupině

1. Krejčíková | H2H 0:2

2. Kasatkinová | H2H 2:2

Lin Zhu - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (T); Ósaka (F); Cleveland, Birmingham, Monterrey (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (T); Ósaka (F); Cleveland, Monterrey (SF)

Bilance: 27:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 23:17

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Lin Zhu - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Ósaka (F), Peking (1K), Zhengzhou (1K), Nanchang (1K)

Soupeřky ve skupině

1. Samsonovová | H2H 1:0

2. Kuděrmetovová | H2H 0:1