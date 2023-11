Preview: V Saúdské Arábii pokračuje Next Gen ATP Finals, polovina aktérů zaútočí na semifinále

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě můžeme poznat první semifinalisty. V Zelené skupině se utkají nasazená jednička Arthur Fils s Flaviem Cobollim a loňský semifinalista Dominic Stricker s Lucou Nardim. V Červené skupině se střetnou Luca Van Assche s Hamadem Medjedovičem a poražení z úterních duelů Alex Michelsen s Abedallahem Shelbayhem.

Dominic Stricker (94.) - Luca Nardi (115.) | Centre Court (13:00 SEČ)

Dominic Stricker nedorazil do Džiddy v nejlepší fyzické kondici a hned v prvním zápase to bylo evidentní. V úvodu utkání proti Flaviovi Cobollimu se mu nedařilo proměňovat šance a v posledních dvou setech úplně odpadl. Jednadvacetiletý Švýcar prohrál ve čtyřech setech, nepotvrdil roli favorita a výrazně si tím zkomplikoval boj o semifinálovou účast.

Porážka s Cobollim je pro něj z několika důvodů velkým zklamáním. Na halových betonech je obecně mnohem lepším hráčem než Ital, a navíc má jako jediný z letošních účastníků předchozí zkušenost s Turnajem mistrů do 21 let. Při loňském debutu vyhrál všechny tři duely ve skupině a vypadl až v semifinále.

Zdravotní potíže ho trápí už nějakou dobu a znemožnily mu navázat na senzační osmifinále na US Open a také na čtvrtfinále na domácí půdě v Basileji. Dokonce musel v posledním utkání před cestou do Saúdské Arábie skrečovat, konkrétně na challengeru v Ismaningu.

Dominic Stricker - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej (ČF)

Největší úspěchy v hale: Basilej (ČF)

Bilance: 36:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance v hale: 14:10

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 30:13 (kariérní 84:49)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (OF)

Dominic Stricker - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Basilej (ČF), Ismaning challenger (2K)

Odehrané zápasy: Cobolli (2:4, 4:3, 1:4, 2:4)

Luca Nardi odstartoval svůj debut na Next Gen ATP Finals pětisetovou prohrou, nicméně jeho výkon proti 36. tenistovi pořadí Arthurovi Filsovi by ho měl povzbudit do dalších bojů. Jeho následující soupeři jsou totiž na papíře mnohem hratelnější.

Dvacetiletý Ital měl skvělou přípravu na tento turnaj. V aktuálním měsíci exceloval na venkovních i halových asijských challengerech. A právě tyto výsledky mu nejspíše pomohly k tomu, aby dokázal v úterý jasnému favoritovi Filsovi takto výrazně vzdorovat.

V posledních dvou soubojích s hráči TOP 50 byl naopak bez šance. V posledních třech setech uhrál dohromady jediný game, v Estorilu podlehl 4:6, 1:6 Miomirovi Kecmanovičovi a na Masters v Monte Carlu schytal potupný výprask 0:6, 0:6 od Lorenza Musettiho.

Luca Nardi - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (2K)

Největší úspěchy v hale: Antverpy, Montpellier (1K)

Bilance: 40:35

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 11:11

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 5:7 (kariérní 6:10)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Luca Nardi - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Brest challenger (1K), Macujama challenger (T), Kóbe challenger (SF), Jokohama challenger (ČF)

Odehrané zápasy: Fils (4:2, 3:4, 2:4, 4:1, 2:4)

Vzájemná bilance: Nardi vede 1:0 (letošní halový challenger v Bratislavě; 7:6, 6:3). Stricker je v těchto podmínkách mnohem úspěšnějším hráčem než Nardi, jenže jeho fyzická kondice prostě není v poslední době dobrá, takže mu hrozí další nezdar.

Arthur Fils (36.) - Flavio Cobolli (100.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Arthur Fils je největším favoritem letošního ročníku Next Gen ATP Finals a své působení v saúdskoarabské Džiddě zahájil vydřeným pětisetovým vítězstvím nad Lucou Nardim. S italským outsiderem měl mnohem více práce, než se očekávalo, dokonce byl jediný míček od manka dvou setů.

Před cestou do Džiddy prohrál včetně jednoho exhibičního zápasu poslední čtyři utkání na halových betonech, což muselo ovlivnit jeho sebevědomí. Přerušení série nezdarů je tak pro něj určitě velmi důležité. Devatenáctiletý Francouz je jediným účastníkem z TOP 50 žebříčku a také jako jediný v letošním roce triumfoval na okruhu ATP.

V loňské sezoně posbíral na halových betonech 20 vítězství, letos ho od tohoto milníku dělí dvě výhry (bilance 18:9). V aktuálním roce se zúčastnil osmi klasických akcí v těchto podmínkách a na pěti z nich prošel minimálně do semifinále, včetně podniků ATP v Marseille, Montpellieru a Antverpách.

Arthur Fils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T); Antverpy (F); Hamburk, Marseille, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (F); Marseille, Montpellier (SF)

Bilance: 40:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 18:8

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 13:8 (kariérní 15:14)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Arthur Fils - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (1K), Paříž (1K)

Odehrané zápasy: Nardi (2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2)

Flavio Cobolli měl v úvodním zápase skupiny na Next Gen ATP Finals papírově mnohem těžšího soupeře. A sice Dominica Strickera, který je na rychlých površích velkou hrozbou. Naštěstí pro něj není Švýcar ve stoprocentní kondici, čehož 21letý Ital využil a zvítězil relativně snadno ve čtyřech setech.

Bezpochyby se jedná o jeho nejcennější kariérní úspěch na halových betonech, na kterých ještě nikdy nezvládl duel hlavní soutěže na vyšší úrovni než na challengerech. Před startem Turnaje mistrů do 21 let měl na hardech pod střechou kariérní bilanci 16:23 a sedm ze 16 vítězství zapsal proti výrazným outsiderům na domácím mistrovství v letech 2018-19.

Ve středu může hrát naprosto uvolněně. Pokud by proti Filsovi překvapil, pak by se značně přiblížil semifinálové účasti. Porážka by zásadně neovlivnila jeho šance na postup ze skupiny, jelikož v posledním zápase skupinové fáze narazí na mnohem hratelnějšího protivníka, krajana Lucu Nardiho. Mohlo by se jednat o přímý souboj o semifinále.

Flavio Cobolli - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (ČF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 56:34

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 3:4

Bilance proti hráčům TOP 50: 0:2 (kariérní 0:6)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Flavio Cobolli - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Bergamo challenger (1K), Helsinky challenger (1K), Danderyd challenger (SF)

Odehrané zápasy: Stricker (4:2, 3:4, 4:1, 4:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Fils má mnohem větší talent i potenciál a na nejvyšší tour je v tuto chvíli podstatně úspěšnějším hráčem. Do utkání tak zaslouženě vstoupí jako jasný favorit. Vítěz tohoto duelu bude o krok blíž k semifinálové účasti.

Alex Michelsen (97.) - Abedallah Shelbayh (185.) | Centre Court (18:00 SEČ)

Alex Michelsen odjížděl na Next Gen ATP Finals ve skvělé formě, jelikož vyhrál devět z posledních 10 utkání a měl před startem Turnaje mistrů do 21 let kariérní bilanci 28:5 na halových betonech. Úvodní zápas v Džiddě však nezvládl, v pěti setech v něm podlehl Hamadovi Medjedovičovi.

V posledních třech ročnících Next Gen ATP Finals se do semifinále dostal alespoň jeden Američan. Pokud chce 19letý talent na své krajany navázat, bude se muset z celkem nečekané porážky rychle vzpamatovat.

V letošním roce pokořil několik milníků. Před pár měsíci se v Chicagu dočkal svého premiérového triumfu na challengerech a v Newportu byl kousek od prvního titulu z akcí ATP. V následujících měsících se však výkonnostně zhoršil a zaznamenal porážky s outsidery Zacharym Svajdou, Thai-Sonem Kwiatkowskim, Nisheshem Basavareddym a Cannonem Kingsleym. Zlepšení přišlo až v listopadu.

Alex Michelsen - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (F)

Největší úspěchy v hale: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 61:25

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 19:5

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 55:20 (kariérní 76:30)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (2K)

Alex Michelsen - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Charlottesville challenger (1K), Knoxville challenger (T), Champaign challenger (F)

Odehrané zápasy: Medjedovič (2:4, 3:4, 4:3, 4:3, 3:4)

Abedallah Shelbayh startuje na Next Gen ATP Finals díky divoké kartě od pořadatelů a v úvodním duelu potrápil světovou sedmdesátku Lucu Van Asscheho. Dokonce byl ve třech ze čtyř setů ve výhodné pozici a v utkání si vypracoval 17 brejkbolů. Rozhodující sadu si však nevynutil a s Francouzem prohrál 3:4, 4:3, 1:4, 1:4.

Dvacetiletý Jordánec se v posledních měsících trápí zdravotně. V souboji s Van Asschem bojoval s vlastním servisem a bude se muset v tomto ohledu velmi rychle zlepšit, pokud pomýšlí na postup ze skupiny a semifinálovou účast.

V posledních zhruba šesti měsících musel dvakrát skrečovat, konkrétně na challengerech v Tunisu a Tiburonu. Potíže měl také v tomto měsíci na halovém podniku ATP v Métách, kde několikrát potřeboval pauzu na ošetření.

Abedallah Shelbayh - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Banja Luka (2K)

Největší úspěchy v hale: Méty (2K)

Bilance: 42:31

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 4:5

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 3:4 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (-)

Abedallah Shelbayh - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Ortisei challenger (2K), Méty (2K)

Odehrané zápasy: Van Assche (3:4, 4:3, 1:4, 1:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Michelsen by byl před pár měsíci ještě mnohem větším favoritem na vítězství. Vzhledem k momentálním okolnostem ale nastoupí oba aktéři do premiérového souboje sebevědomě a poperou se o zvýšení šancí na postup do vyřazovacích bojů.

Luca Van Assche (70.) - Hamad Medjedovič (110.) | Centre Court (19:30 SEČ)

Luca Van Assche zvládl náročný zápas s Abedallahem Shelbayhem, divokou kartu zdolal ve čtyřech setech. Ve třech ze čtyř dějství měl potíže a v tom úvodním čelil setbolu, než ho urval v tie-breaku. V další zkrácené hře naopak neuspěl a v poslední sadě musel likvidovat manko brejku (4:3, 3:4, 4:1, 4:1).

Bývalý šampion juniorského French Open nemá ve druhé půlce sezony ideální formu. Poslední tři porážky v soutěžních zápasech zaznamenal proti Diegovi Schwartzmanovi na Masters v Šanghaji, Laslovi Djeremu na Masters v Paříži a Pierreovi-Huguesovi Herbertovi v Métách, pokaždé z náskoku setu. Ani proti nezkušenému Shelbayhovi na zisk úvodního setu nenavázal, nicméně tentokrát recept na vítězství našel.

Devatenáctiletý Francouz letos odehrál 21 oficiálních utkání na halových betonech a pouze sedm z nich skončilo ve dvou setech. Ačkoli v aktuálním roce v mnoha případech zahodil šance, prožívá nejlepší sezonu kariéry. V žebříčku debutoval v TOP 100 a nejvýše se zatím vyšplhal na 63. místo.

Luca Van Assche - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Hamburk (ČF)

Největší úspěchy v hale: Méty (ČF)

Bilance: 33:28

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 14:7

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 23:10 (kariérní 95:61)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Luca Van Assche - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (1K), Méty (ČF)

Odehrané zápasy: Shelbayh (4:3, 3:4, 4:1, 4:1)

Hamad Medjedovič dorazil na Next Gen ATP Finals v mizerné formě, na rozdíl od svého protivníka Alexe Michelsena, který přijel po dvou listopadových finále na challengerech. Přesto dokázal rozjetého Američana porazit a po solidním výkonu ho přetlačil v tie-breaku rozhodující sady, ačkoli ztratil náskok 2:0 na sety.

Dvacetiletý Srb patří k největším mladým talentům na okruhu a v říjnu si postupem do semifinále v Astaně vylepšil své osobní maximum na halových turnajích ATP. Včetně semifinálové porážky však nezvládl pět z následujících šesti duelů a prohrál například i s outsidery Benjaminem Hassanem, Jakubem Menšíkem a Alexanderem Blockxem.

Aktuálně 110. hráč světa potvrdil v úterý proti Michelsenovi, že je hrozbou na všech površích. Jeho výkony značně závisí na fyzické kondici, se kterou se trápí celou kariéru. V letošním roce ale přece jen v tomto ohledu zaznamenal zlepšení, zatímco loni musel třikrát skrečovat či odstoupit, letos se k tomu nemusel uchýlit ani jednou. Jeho žebříčkovým maximem je 102. pozice a stejně jako jeho následující protivník absolvuje svou zatím nejpovedenější sezonu.

Hamad Medjedovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Gstaad (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana (SF)

Bilance: 44:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 6:7

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 5:8 (kariérní 6:11)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (Q)

Hamad Medjedovič - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Basilej (Q), Sofie (1K), Danderyd challenger (2K)

Odehrané zápasy: Michelsen (4:2, 4:3, 3:4, 3:4, 4:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Van Assche letos posbíral větší úspěchy na nejvyšší úrovni, nicméně Medjedovič si v úterním zápase vedl výkonnostně lépe než o rok mladší Francouz. Jejich premiérové střetnutí tak nemá jasného favorita.

Scénáře Zelené skupiny

Fils postoupí do semifinále, pokud:

- Porazí Cobolliho a Nardi porazí Strickera.



Cobolli postoupí do semifinále, pokud:

- Porazí Filse ve třech setech.

- Porazí Filse a Stricker porazí Nardiho.

Scénáře Červené skupiny

Van Assche postoupí do semifinále, pokud:

- Porazí Medjedoviče ve třech setech.

- Porazí Medjedoviče a Shelbayh porazí Michelsena.



Medjedovič postoupí do semifinále, pokud:

- Porazí Van Asscheho a Michelsen porazí Shelbayha.

Program 2. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 13:00 SEČ)

1. Stricker (3-Švýc.) - Nardi (7-It.)

2. Fils (1-Fr.) - Cobolli (5-It.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Michelsen (4-USA) - Shelbayh (8-Jor.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Van Assche (2-Fr.) - Medjedovič (6-Srb.)



