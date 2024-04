Prezident svazu Kaderka hodlá na valné hromadě rezignovat, s Fléglem jsou dál ve vazbě

Prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka nabídne na červnové mimořádné valné hromadě rezignaci, do té doby ale odstoupit nehodlá. Podle záznamu z jednání výkonného výboru, který má ČTK k dispozici, to řekl jeho právník Richard Maleček. Kaderka, jenž stojí v čele českého tenisu 26 let, je od konce února ve vazbě stejně jako šéf dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl. Oba jsou stíhaní za milionové podvody se státními dotacemi.

Kaderkovi hrozí až 10leté vězení (© Profimedia)