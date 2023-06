První travnaté finále. Tiafoe bude hrát ve Stuttgartu o třetí titul i postup do Top 10

Jen jedinkrát se některému z rivalů podařilo prolomit servis a ztráta podání za stavu 1:2 také stála Fucsovicse první set. Tiafoe totiž hrál navzdory nejistotě při první podání velmi přesvědčivě i při druhém servisu a nepovolil Maďarovi ani jeden brejkbol.

Také druhém dějství fungoval Fucsovicsovi lépe první servis a bylo to znát i ve statistikách nastřílených es. Maďar jich zapsal za celý zápas 10, oproti dvěma, kterými si pomohl Tiafoe. Bohužel pro Fucsovicse, jeho největší zbraň přestala fungovat v klíčových chvílích. V tie-breaku druhé sady měl vítěz wimbledonské juniorky z roku 2010 šest setbolů při svém podání a ani jeden nevuyžil. Naopak Tiafoe jediný mečbol za stavu 12:11 proměnil v postup.

First grass final @FTiafoe saves 6 set points in the second set before defeating Fucsovics to reach the #BOSSOPEN final pic.twitter.com/Nwe33xqo2P