Qinwen Zheng v Melbourne využila příznivého losu a je poprvé ve finále grandslamu

AUSTRALIAN OPEN - Světová patnáctka Qinwen Zheng (21) na Australian Open zastavila Ukrajinku Dajanu Jastremskou (23) a postupem do finále podruhé vylepšila své grandslamové maximum. Cestou do něj nečelila soupeřce z TOP 50, až v boji o svůj největší triumf nebude čínská tenistka favoritkou, vyzve loňskou šampionku a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou (25).

Jastremská – Qinwen Zheng 4:6, 4:6

Světová patnáctka Qinwen Zheng ve svém prvním semifinále na turnajích velké čtyřky porazila 6:4, 6:4 ukrajinskou kvalifikantku Dajanu Jastremskou, která v Melbourne překonala vlastní grandslamové maximum dokonce hned dvakrát.

Jednadvacetiletá Číňanka začala duel semifinálových debutantek v Rod Laver Areně nervózně a prohrála první dva gamy. Rychle se však dokázala do zápasu dostat byla mírně lepší hráčkou. Jastremskou, která v prvním kole zastavila Markétu Vondroušovou a ve středečním čtvrtfinále Lindu Noskovou, navíc začaly limitovat problémy s břišním svalem a po sedmém gamu absolvovala medical timeout.

Statistiky zápasu Dajana Jastremská – Qinwen Zheng (@ Livesport)

Číňanka následně brejk po boji potvrdila a sadu dotáhla do vítězného konce. Ve druhém setu sice nepotvrdila brejk na 2:1, ale od stavu 2:3 získala jedenáct fiftýnů v řadě a definitivně zlomila odpor unavenější soupeřky.

"Ona začala opravdu dobře a pro mě bylo těžké udržet se ve hře. Měla jsem tam pak takový zvláštní pocit, že jsem poprvé ve finále grandslamu. Vždycky to byl můj sen," přiznala Qinwen Zheng nervozitu v rozhovoru s Laurou Robsonovou pro Eurosport.

Qinwen Zheng, která už před zápasem měla jistý posun do TOP 10, v Melbourne ani v jednom ze šesti kol nečelila soupeřce z elitní padesátky. Nenasazené soupeřce cestou do finále Australian Open dosud nečelila pouze Španělka Arantxa Sánchezová Vicariová v roce 1995.

Qinwen Zheng se může stát druhou čínskou vítězkou grandslamu po Na Li, která ovládla Roland Garros 2011 a Australian Open 2014. Ve svém celkově pátém finále vítězka dvou turnajů (Palermo 2023, Zhengzhou 2023) vyzve v sobotu obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou, s níž loni na US Open prohrála své první grandslamové čtvrtfinále. Běloruska v prvním semifinále zdolala v odvetě za finále loňského US Open Coco Gauffovou.

"Sabalenková je úžasná hráčka. Loni tu vyhrála a ve finále bude předvádět svůj nejlepší tenis. Ale pro mě to bude jiné než minule, posledně to pro mě bylo nové. Teď už mám nějaké zkušenosti, na centrálním kurtu jsem nějaké zápasy odehrála. Snad to ve finále bude vidět a dokážu odehrát dobrý zápas," řekla Qinwen Zheng.

Výsledky Australian Open ve dvouhře žen