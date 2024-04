Rozjetá Collinsová zvládla rychlý přesun i náročný přechod na antuku, v Charlestonu přehrála Badosaovou

WTA CHARLESTON - Danielle Collinsová (30) necelých 72 hodin po životním triumfu na tvrdém povrchu v Miami zvládla náročný přechod na antuku proti těžké soupeřce. Na domácí půdě v Charlestonu si americká tenistka hrající svou poslední sezonu poradila ve dvou setech s bývalou světovou dvojkou Paulou Badosaovou (26) ze Španělska, vyhrála osmý zápas v řadě a zajistila si souboj s obhájkyní titulu Ons Jabeurovou (29).

Collinsová – Badosaová 6:1, 6:4

Danielle Collinsová v sobotu ovládla turnaj WTA 1000 na tvrdém povrchu v Miami a svou rozlučkovou sezonu si osladila třetím a životním triumfem. Kromě večeře v řecké restauraci s přáteli ale čas na velké oslavy či odpočinek nebyl. Přes domov se přesunula do Charlestonu, kde už v úterý úspěšně absolvovala přechod na pomalejší povrch.

Třicetiletá Američanka v prvním letošním zápase na antuce naskočila na vítěznou vlnu z Floridy. Bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou, jež v předchozích třech sezonách v Charlestonu postoupila vždy minimálně do čtvrtfinále, přehrála 6:1, 6:4 a vzájemnou bilanci s o čtyři roky mladší Španělkou upravila na 2:0.

Badosaová, která v posledních měsících laborovala se zlomeným obratlem, poraněním lýtka či přitahovače, prohrála 11 z 12 úvodních fiftýnů a servis udržela až za stavu 1:6 a 1:3. Nadechla se k obratu, na zvrat ale neměla. Collinsová za stavu 6:1 a 4:3 odvrátila brejkbol a zažehnala prodloužení zápasu i vážnější komplikace.

"Nebylo to pro mě jednoduché a bylo to dost hektické. V neděli jsem strávila pět hodin na cestě do rodného města a vyspala se ve své posteli. V pondělí jsem přiletěla do Charlestonu a jen tu dostala antuku pod své nohy. Na tomto turnaji své poslední sezony jsem ale nechtěla chybět," řekla Collinsová k povedenému přesunu na antuku.

Závěr zápasu na netradiční zelené drti přerušily zdravotní problémy lajnového rozhodčího, který zkolaboval a kurt opustil na nosítkách. "Zlomilo mi to srdce, skoro mě to rozplakalo. Musela jsem se resetovat. Ale vypadá to, že je v pořádku a to je hlavní," uvedla bývalá světová sedmička a aktuálně 22. hráčka žebříčku Collinsová.

Finalistka Australian Open 2022 Collinsová vyhrála už 8 zápasů a 16 setů v řadě, v nichž ztratila dohromady jen 37 gamů. Letošní bilanci vylepšila na 17:7 a v hodnocení sezony 2024 jí patří 6. místo zajišťující start na Turnaji mistryň.

Čtvrtfinalistka z roku 2019 ve druhém kole vyzve semifinalistku z roku 2021, finalistku z roku 2022, loňskou šampionku a letos nasazenou dvojku Ons Jabeurovou. S Tunisankou, která v této sezoně vyhrála jen 2 ze 7 zápasů, vede ve vzájemné bilanci 2:1.

Statistiky zápasu Danielle Collinsová – Paula Badosaová (@ Livesport)

"Každý má svůj způsob, jak ukončit kariéru. A já chci hrát svůj nejlepší tenis," prohlásila Collinsová, která po sezoně ukončí kariéru. Touží po založení rodiny, což jí už několik let komplikuje onemocnění revmatoidní artritidou.

"Žiju s chronickým zánětlivým onemocněním, které ovlivňuje vaši schopnost otěhotnět. Tohle je hluboce osobní situace. Čas od času to vysvětluji. Nakonec je to moje volba. Jde o mnohem víc než jen tenis a kariéru. Svou kariéru si užívám, baví mě to. Ale tohle je opravdu velké životní rozhodnutí a to by mělo být docela pochopitelné," uvedla Collinsová během turnaje v Miami.

Pegulaová – Anisimovová 3:6, 6:4, 7:6

Mnohem více se ve svém prvním letošním zápase na antuce nadřela další Američanka Jessica Pegulaová. Nasazená jednička udolala krajanku Amandu Anisimovovou, jež kvůli syndromu vyhoření hrála teprve třetí turnaj od loňského dubna, až po dvou a půl hodinách hry 3:6, 6:4, 7:6.

Ve druhém kole se světová pětka semifinalistka loňského ročníku Pegulaová utká s Polkou Magdou Linetteovou, kterou v jediném vzájemném střetnutí loni v Miami porazila ve dvou setech.

Výsledky turnaje WTA 500 v Charlestonu