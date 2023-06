Ruud je ve třetím kole French Open, s kvalifikantem Zeppierim ztratil set

Casper Ruud si loni zahrál finále na dvou ze čtyř grandslamů, získal tři tituly a na US Open byl jediné vítězství od usednutí na tenisový trůn. V letošní sezoně se však k této formě zatím nepřiblížil. Ve čtvrtek na French Open zapsal svou teprve třetí vítěznou sérii v aktuálním roce (triumf v Estorilu a semifinále na římském Masters), ačkoli absolvuje už 12. turnaj.

Obhajobu loňské finálové účasti v areálu Rolanda Garrose zahájil suverénním vítězstvím nad Eliasem Ymerem a jasným favoritem byl i proti dalšímu kvalifikantovi Giuliovi Zeppierimu. S italským mladíkem, jenž v úterý slavil svou první výhru v hlavní fázi majorů, měl ale nečekané potíže. Na dvorci Philippa Chatriera strávil přes tři hodiny, a dokonce ztratil set.

Statistiky zápasu Ruud - Zeppieri

Čtvrtý hráč pořadí v úvodu zápasu dominoval, odvrátil úvodních pět brejkbolů a dostal se do vedení 2:0 na sety. První zaváhání na vlastním servisu předvedl až v závěrečném gamu třetího dějství a přišel tím o možnost pokračovat na turnaji bez ztráty sady. V polovině posledního setu udeřil znovu na returnu, ale utkání se mu podařilo dopodávat až na druhý pokus. Poslední brejk slavil i díky křečím soupeře, který se sotva hýbal.

"Byl to těžký zápas. Začal jsem dobře, brzy získal brejk a sám jsem dobře podával. Ale tohle je kouzlo zápasů na tři sety. Normálně bych vyhrál 6:3, 6:2, ale tady dostal ještě šanci a využil ji. Ve třetí sadě hrál mnohem lépe a ve čtvrté už to bylo hodně těžké," popsal utkání v rozhovoru na kurtu Ruud. "Takže jsem moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Budu mít čas připravit se na další zápas," dodal Nor, jenž na French Open postoupil popáté ze sebou alespoň do 3. kola.

Rodák z Osla tímto vítězstvím přerušil sérii tří nezdarů proti Italům a v sobotu zaútočí na své druhé osmifinále v tomto dějišti. Jeho dalším protivníkem bude Thiago Agustín Tirante, nebo Zhizhen Zhang. Ani ve třetím kole tak nemusí narazit na nikoho z TOP 100.

Ruud passes Zeppieri test ✅



The 4th seed advances to the third round.#RolandGarros | @CasperRuud98 pic.twitter.com/JgfOnUJsbt — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023

Ještě větší potíže měl Borna Čorič. Nasazený Chorvat potřeboval v úvodním kole čtyři sety a s dalším argentinským antukovým specialistou Pedrem Cachínem všech pět, dokonce v tom rozhodujícím prohrával o brejk. Vítězství 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4 slavil až po více než čtyřech hodinách boje a vyrovnal své maximum na pařížské antuce.

O první osmifinále se utká s Tomásem Martínem Etcheverrym. Další z argentinských antukářů vyřadil nasazeného Alexe de Minaura, který ani při sedmém startu v tomto dějišti nedokázal přejít přes druhé kolo, a poprvé je na grandslamech mezi nejlepší dvaatřicítkou.