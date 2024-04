Ruud poprvé vyzrál na Djokoviče. Tsitsipas si v Monte Carlu zahraje o třetí titul

ATP MONTE CARLO - Řek Stefanos Tsitsipas (25) v semifinále udolal Jannika Sinnera (22) a po třísetové bitvě postoupil do třetího finále v Monte Carlu. O další titul bude bojovat proti Casperu Ruudovi (25). Nor poprvé porazil Novaka Djokoviče (36) a připsal si nejcennější vítězství v kariéře.

Djokovič – Ruud 4:6, 6:1, 4:6

Casper Ruud se v úvodu zápasu dostal do vedení 4:1 a i přes ztrátu podání si vedení udržel a získal tak první sadu. Nor poprvé uhrál nad Novakem Djokovičem alespoň set. Ve druhé sadě začal brejkem Srb a poprvé v zápase se dostal do vedení. První hráč světa zlepšil svou hru a začal hrát více agresivně. Na podání ztratil jen 5 fiftýnů, dvakrát sebral servis Norovi a získal set poměrem 6:1.

V rozhodujícím dějství začal lépe Ruud. Po dlouhé výměně zakončené vítězným backhandem, kterému zatleskal i sám Djokovič, si připravil čtvrtý brejkbol v zápase. Ten hned využil a odskočil do vedení 2:0. Nor byl na kurtu lepším hráčem do stavu 4:2. Djokovič ale znovu začal hrát agresivněji a vyrovnal. Poslední dvě hry patřily norskému tenistovi, který po soupeřově dvojchybě slavil největší vítězství kariéry.

"Jsem super šťastný a tenhle den si budu navždy pamatovat. Porazit Novaka se mi nikdy nepovedlo a jsem rád, že jsem to dnes dokázal. Ve třetím setu jsem byl ve vedení, ale on zvedl úroveň své hry a ukázal jak dobře umí hrát pod tlakem. Zítra to pro mě bude speciální den, první finále tady v Monte Carlu. Už pár let se snažím dosáhnout na nějaký velký titul, zítra budu mít další šanci a udělám vše pro to abych dokázal vyhrát," řekl Ruud po svém nejcennějším vítězství.

Ruud se stal prvním Norem v historii, který porazil světovou jedničku. Premiérovým skalpem Djokoviče připsal první výhru proti hráči TOP 3 a postoupil do svého druhého finále na turnajích Masters.

Dvojnásobný šampion Novak Djokovič si v Monte Carlu zahrál semifinále poprvé od roku 2015, kdy zde získal titul, na první letošní finále však stále čeká. Jeho cílem na nejpomalejším povrchu nebude jen čtvrtý triumf na French Open, ale také olympijské hry v areálu Rolanda Garrose, na kterých bude mít možná poslední možnost zaútočit na první zlatou medaili.

Tsitsipas – Sinner 6:4, 3:6, 6:4

Jannik Sinner ze začátku nepůsobil tak dominantně jako v předchozích zápasech. Hned ve třetí hře mu Stefanos Tsitsipas sebral servis a Řek na svém podání ztratil v prvním setu jen šest bodů. Ve druhém dějství odvrátil Ital všech šest brejkbolů. V deváté hře podával Sinner na zisk setu a po dlouhém 13 minut trvajícím gamu si vynutil rozhodující sadu.

Ve třetím setu měl ze začátku výrazně navrch druhý hráč světa. Tsitsipas se po dohadování s rozhodčí v prvním gamu rozhodil a ztratil podání. V pátém gamu měl Sinner další šanci na brejk, rozhodčí však nezahlásila výrazný out Tsitsipasova podání a Sinner tak neproměnil brejkbol. Řek si nakonec servis udržel a snížil na 2:3.

Při další výměně stran si Ital vyžádal pauzu pro ošetření pravé nohy. V následujícím gamu ztratil podruhé v zápase servis a ziskem tří her v řadě se Řek dostal do vedení. Při výměně stran si Sinner opět vyžádal lehké ošetření nohy. I díky tomu ztratil další podání a Tsitsipas se mohl radovat z postupu do třetího finále v Monaku.

WHAT. A. MOMENT @steftsitsipas returns to the final after a thrilling victory over Sinner! pic.twitter.com/AaldkQpixQ — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2024

„Byla to nejlepší úroveň tenisu, co jsme s Jannikem dneska předvedli. Je to jeden z nejtěžších soupeřů a jsem rád, že se mi podařilo najít cestu k výhře. Věřím že mi takové vítězství hodně pomůže a jsem nadšený, že zase předvádím svůj nejlepší tenis. Přesně kvůli takovým zápasům pracuji každý den,“ komentoval Řek svou nejcennější letošní výhru.

Tsitsipas zastavil Sinnerovu vítěznou sérii a po téměř tří hodinovém duelu mu uštědřil teprve druhou letošní porážku. Zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 6:3 a 4:1 na antuce. Řek se díky postupu do svého sedmého finále na turnajích Masters vrátí do TOP 10.

Šampion z let 2021 a 2022 si zahraje třetí zdejší finále, ve kterém bude čelit Novaku Djokovičovi, nebo Casperu Ruudovi.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu

