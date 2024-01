Rybakinová ovládla jednoznačné finále v Brisbane. Sabalenkovou si 'nakousla' kanárem

Jelena Rybakinová loni v přípravě na Australian Open vyhrála jediný ze tří zápasů, letos u 'protinožců' hned na svém prvním nenašla přemožitelku. Suverénní jízdu zakončila demolicí Aryny Sabalenkové, která cestou do finále rovněž neztratila ani set a v Austrálii předtím neprohrála 15 zápasů v řadě.

Čtyřiadvacetiletá Kazaška očekávanou bitvu elitních tenistek proměnila v jednoznačnou záležitost. V prvním setu o rok starší soupeřce povolila pouze jedenáct míčků a poprvé ve vzájemných duelech 'zazpíval' kanár.

Bezradná Sabalenková uhrála první game až za stavu 0:6 a 0:2. Následně absolvovala medical timeout a nechala si promasírovat levý stehenní sval. Po návratu na kurt ale popáté v řadě neudržela podání a naturalizovaná Kazaška narozená v Moskvě už žádné další komplikace nepřipustila.

Rybakinová i v osmém vzájemném duelu se Sabalenkovou získala minimálně jeden set, přesto v celkové bilanci stále prohrává 3:5. Zatímco všechny výhry slavila ve dvou setech, všech pět jejích porážek přišlo po třísetovém boji.

A trophy worthy of a smile Elena Rybakina puts on a masterclass against Aryna Sabalenka 6-0, 6-3 to claim career title No.6 in Brisbane! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/cN0OiJ3r8E — wta (@WTA) January 7, 2024

Finále si Rybakinová zahrála poprvé od loňského května a bilanci v nich upravila na 6:9. Celkově šestý triumf je jejím nejjednoznačnějším, v pěti kolech prohrála dohromady jen 15 gamů. Nejvíce (5) jich ztratila v úvodním kole s domácí Olivií Gadeckou a v semifinále s Lindou Noskovou.

Podnik WTA 500 Rybakinová vyhrála poprvé. Ke zkompletování trofejí z akcí všech kategorií jí chybí už 'jen' triumf na Turnaji mistryň.

"Chci poděkovat svému týmu za veškerou práci a hlavně tvrdou přípravu na sezonu. Loňský rok byl úžasný a doufám, že letos v něm budeme pokračovat," radovala se kazašská introvertka.

"Tahle část naší práce mi není úplně příjemná. Dříve se mi nedostávalo tolik pozornosti jako jiným hráčkám. Tyhle věco mimo kurt jsou povinné a snažím se na nich pracovat stejně, jako to dělám při hře na kurtu," přiznala Rybakinová.

Elena Rybakina has now won a title at every single level except the WTA Finals.



WTA 250 - Bucharest, Hobart



-



WTA 1000 - Indian Wells, Rome



Grand Slam - Wimbledon



WTA Finals 2024, here we come.



pic.twitter.com/t1ZnlJkplK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2024