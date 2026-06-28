Rychle na Wimbledon! Bergs slaví první titul, české tenistky v odloženém finále neuspěly
Deblový turnaj měl v Eastbourne vyvrcholit už v sobotu, kvůli bouřkám ale bylo finále o den odloženo. České tenistky Malečková se Škochovou, které v dubnu slavily premiérovou trofej na francouzské antuce v Rouenu, v prvním setu na favoritky jasně nestačily a prohrály ho za 25 minut.
Ve druhé sadě byl duel vyrovnanější, Dabrowská se Stefaniovou ale překvapení nedopustily a po hladkém vítězství 6:1, 6:4 získaly letošní třetí společný titul.
Dohrávku přerušeného finále mužské dvouhry zvládl lépe Belgičan Bergs a ve 27 letech získal premiérový titul na okruhu ATP. V duelu, který v sobotu skončil kvůli dešti už ve čtvrtém gamu úvodního setu, zdolal šestého nasazeného Francouze Uga Humberta 3:6, 6:1, 6:4. V trofej proměnil svůj třetí finálový start.
Už v úterý se oba finalisté mohou těšit na odvetu. Shodou okolností je totiž proti sobě svedl los do prvního kola Wimbledonu a na trávě v All England Clubu je tak čeká třetí vzájemný zápas. Po dnešku mají bilanci vyrovnanou 1:1.
Hlavní soutěž Wimbledonu vypukne už zítra a všichni aktéři odložených finále se nyní přesouvají do Londýna.
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