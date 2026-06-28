Rychle na Wimbledon! Bergs slaví první titul, české tenistky v odloženém finále neuspěly

DNES, 15:13
Aktuality 1
EASTBOURNE - Jesika Malečková a Miriam Škochová na trávě v Eastbourne na druhý společný titul nedosáhly. V odloženém finále na poslední wimbledonské generálce podlehly nejvýše nasazenému kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová. Triumf ve dvouhře mužů slavil Zizou Bergs a dočkal se svého prvního vavřínu.
Profily hráčů (7)
Dabrowski Gabriela
Malečková Jesika
Stefani Luisa
Bergs Zizou
Škoch Miriam
Humbert Ugo
Zizou Bergs získal svůj první titul na okruhu ATP (© GLYN KIRK / AFP)

Deblový turnaj měl v Eastbourne vyvrcholit už v sobotu, kvůli bouřkám ale bylo finále o den odloženo. České tenistky Malečková se Škochovou, které v dubnu slavily premiérovou trofej na francouzské antuce v Rouenu, v prvním setu na favoritky jasně nestačily a prohrály ho za 25 minut.

Ve druhé sadě byl duel vyrovnanější, Dabrowská se Stefaniovou ale překvapení nedopustily a po hladkém vítězství 6:1, 6:4 získaly letošní třetí společný titul.

Dohrávku přerušeného finále mužské dvouhry zvládl lépe Belgičan Bergs a ve 27 letech získal premiérový titul na okruhu ATP. V duelu, který v sobotu skončil kvůli dešti už ve čtvrtém gamu úvodního setu, zdolal šestého nasazeného Francouze Uga Humberta 3:6, 6:1, 6:4. V trofej proměnil svůj třetí finálový start.

Už v úterý se oba finalisté mohou těšit na odvetu. Shodou okolností je totiž proti sobě svedl los do prvního kola Wimbledonu a na trávě v All England Clubu je tak čeká třetí vzájemný zápas. Po dnešku mají bilanci vyrovnanou 1:1.

Hlavní soutěž Wimbledonu vypukne už zítra a všichni aktéři odložených finále se nyní přesouvají do Londýna.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
PTP
28.06.2026 15:33
Zizou přišel k lizu
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist