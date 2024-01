Sabalenková jako první žena po 11 letech obhájila titul na Australian Open. Set neztratila ani ve finále

Aryna Sabalenková loni na australské půdě vyhrála všech 11 zápasů a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Ve zbytku sezony však triumfovala už jen v květnu v Madridu a od konce antukového jara sbírala jedno zklamání za druhým. Mezi ta největší se řadí nezdary v semifinále na French Open, ve Wimbledonu a na Turnaji mistryň a také ve finále na US Open a před pár týdny na generálce v Brisbane.

Dlouhé období bez titulu si však vynahradila v oblíbeném Melbourne Parku. Bývalá světová jednička se dostala už na šestém grandslamu v řadě do semifinále a po cestě do svého třetího grandslamového finále neztratila jediný set.

Zatímco Elle Seidelové, Brendě Fruhvirtové, Lesje Curenkové, Amandě Anisimovové ani Barboře Krejčíkové nepovolila více než tři gamy v jednom setu, v semifinále s Coco Gauffovou, které mnozí označovali za předčasné finále, musela otáčet nepříznivý vývoj v úvodní sadě. Set nakonec neprohrála ani s Qinwen Zheng ve finále. Takovou dominanci předvedly v tomto století na Australian Open pouze Maria Šarapovová (2008), Serena Williamsová (2017) a Ashleigh Bartyová (2022).

Sabalenková zužitkovala na začátku utkání mnohem větší zkušenosti s velkými zápasy a vypracovala si náskok 3:0. Soupeřce nabídla ve třetím gamu tři brejkboly v řadě, nicméně všechny hrozby chladnokrevně zlikvidovala. Náskok brejku si díky agresivní hře a skvělému servisu udržela až do konce setu, který mohla ukončit již na returnu. V osmé hře však na vlastním podání zaúřadovala Zheng a tentokrát ona smazala manko 0:40 a game otočila.

Také ve druhém setu to byl tah na jednu branku. Ze Zheng sice definitivně spadla nervozita, ovšem ani v následujících minutách nebyla schopná najít recept na tvrdé údery ani dělový servis Sabalenkové, která mohla pokračovat v dominanci. Favoritka odskočila za stavu 4:1 už o dva brejky a náskok si uhájila. Největší drama přinesl závěrečný game, v němž Sabalenková zahodila vedení 40:0, musela odvracet brejkbol a proměnila až pátý mečbol.

Rodačka z Minsku získala svůj celkově 14. titul, 12 z nich vybojovala na tvrdých površích. Svou bilanci ve finálových duelech vylepšila na 14:12. Triumf na Australian Open obhájila jako první žena od krajanky Viktorie Azarenkové, která v roce 2013 ve finále porazila Číňanku Na Li. V tomto století kralovaly v Melbourne Parku dva roky po sobě už jen Jennifer Capriatiová (2001-02) a Serena Williamsová (2009-10).

V žebříčku zůstane na druhém místě a o pár bodů stáhne náskok světové jedničky Igy Šwiatekové, jež senzačně vypadla už ve třetím kole s Lindou Noskovou. Svou neporazitelnost na Australian Open protáhla na 14 utkání. Ještě před startem loňského ročníku bylo jejím maximem v tomto dějišti osmifinále z let 2021-22.

