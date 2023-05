Sabalenková zahájila French Open výhrou nad Kosťukovou

Aryna Sabalenková v úvodu roku na Australian Open získala první grandslamový titul a předznamenala začátek povedené sezony. Dnes na úvod French Open přehrála Martu Kosťukovou a připsala si 30. letošní výhru, kterou se vyrovnala nejúspěšnější Jeleně Rybakinové.

Pětadvacetiletá rodačka z Minsku před dvěma týdny v generálce na Roland Garros v Římě překvapivě prohrála svůj úvodní zápas proti Sofii Keninové a nenavázala na předchozí triumf z 'tisícovky' v Madridu, na pařížské antuce ale start bez větších potíží zvládla.

S Ukrajinkou Martou Kosťukovou, se kterou nemá kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajině dobré vztahy, sice po ztrátě podání prohrávala 2:3, ale okamžitým rebrejkem a ziskem šesti gamů v řadě odpor soupeřky zlomila. O další servis už nepřišla a díky aktivní hře po necelé hodině a čtvrt zvítězila 6:3, 6:2.

Kosťuková jí po zápase již tradičně po soubojích Ukrajinek s ruskými či běloruskými tenistkami odmítla podat ruku a publikum bučelo. Sabalenková otráveně gestikulovala, ale po chvíli pochopila, že diváci nesouhlasili s gestem soupeřky.

