Sakkariová v milované Guadalajaře zvládla i neoblíbené semifinále a zahraje si o druhý titul

Maria Sakkariová je už čtyři roky členkou TOP 30, od září 2021 stabilní hráčkou TOP 10 a několik týdnů ve světovém žebříčku strávila na 3. místě.

Přesto má na kontě jediný titul a to ještě z podniku nejnižší kategorie WTA 250. Osmadvacetiletá Řekyně totiž často nezvládá víkendová vyvrcholení turnajů.

Poslední dvě semifinále ovšem zvládla, což se jí dvakrát po sobě povedlo teprve podruhé v kariéře. Sedm týdnů po Washingtonu uspěla také v oblíbené Guadalajaře, kde si loni odbyla debut na Turnaji mistryň (semifinále) a před rokem došla do finále podniku WTA 1000.

A v druhém největším městě Mexika ležícím na západě země se jí daří i letos a dává zapomenout na nepříliš povedené US Open Series. Se čtyřmi soupeřkami neztratila ještě ani set a v žádném z nich neprohrála víc jak čtyři gamy.

V semifinále světová devítka zametla i díky výrazné podpoře fanoušků 6:3, 6:0 se světovou jedenáctkou Caroline Garciaovou. S Francouzkou vyhrála i druhé letošní střetnutí, poprvé proti uspěla bez ztráty setu a vzájemnou bilanci snížila na 2:3.

"Když jsme spolu hrály naposledy, tak to byl jeden z nejtěžších zápasů kariéry. Dnes jsem se chtěla na kurtu usmívat, bavit se hrou a celé si to užít. Tohle jsou emoce, které jsem dlouho necítila," usmívala se po zápase Sakkariová, jež po nedávném nezdaru na US Open uvažovala o přerušení kariéry. Mexiko jí ale vlilo čerstvou krev do žil.

Maria Sakkari gives a beautiful speech to the fans in Guadalajara:



“It never gets old. This support is something else. I call this city my 2nd home for a reason. I feel like I have family here. I’m so lucky to be surrounded by these amazing people” ❤️ pic.twitter.com/kPBJhzNBhl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 23, 2023

"Tahle podpora fanoušků nikdy neomrzí. Má to svůj důvod, že tohle město nazývám svým druhým domovem. Cítím, jako bych tady měla svou rodinu. Mám velké štěstí, že jsem obklopena těmito skvělými lidmi," pochvalovala si Sakkariová, jež ani jednou nepřišla o podání a udělala pouze sedm nevynucených chyb, což je nejméně v této sezoně na okruhu WTA.

Sakkariová upravila bilanci v semifinálových duelech na 9:22 a nyní má před sebou další výzvu. Finále, v nichž má bilanci 1:7. Vyhrát ho dokázala pouze v roce 2019 na antukové akci WTA 250 v marockém Rabatu. Naposledy neuspěla začátkem srpna ve Washingtonu proti Coco Gauffové.

7 - Maria Sakkari finished with only seven unforced errors in victory over Caroline Garcia in Guadalajara. Excluding the United Cup, they the fewest Sakkari has managed in a WTA Tour match in 2023. Zone.#GDLOpenAKRON | @WTAGuadalajara @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/KfNkDgHIoW — OptaAce (@OptaAce) September 23, 2023

Dolehideová –⁠ Keninová 7:5, 6:3

O druhou a nejcennější trofej si dvojnásobná grandslamová semifinalistka Sakkariová zahraje v prvním vzájemném střetnutí s překvapením turnaje Caroline Dolehideovou.

Pětadvacetiletá Američanka měla na začátku týdne na kontě pouze 14 výher na okruhu WTA a dvě čtvrtfinále na podnicích nižší kategorie WTA 250 (Québec 2017 a Monterrey 2023). Ve světovém žebříčku byla nejvýše na 99. místě.

Na 'tisícovce' v Guadalajaře ale poprvé na hlavním okruhu porazila víc jak dvě soupeřky, poprvé si vyšlápla na hráčku TOP 20 (Jekatěrinu Alexandrovovou), zahrála si své největší čtvrtfinále a vyhrát dokázala i své premiérové semifinále.

Dolehideová, která byla v prvním kole proti Peyton Stearnsové čtyřikrát dva míčky od vyřazení a ve čtvrtfinále utekla ze čtyř mečbolů Martině Trevisanové, si v něm poradila s o dva měsíce mladší krajankou Sofií Keninovou. Ve formě hrající vítězku Australian Open 2020, jež vyhrála osm z devíti předchozích duelů, porazila 7:5, 6:3.

Dolehide does it!



A fairytale week continues for Caroline Dolehide as she books her ticket to the Guadalajara final! #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/PZuexYnPb5 — wta (@WTA) September 23, 2023

111. hráčka světa Dolehideová se stala teprve druhou finalistkou turnaje WTA 1000 (od roku 2009) nefigurující v TOP 100 světového žebříčku. Až dosud se to podařilo jen v Cincinnati 2019 tehdy 153. hráčce světa Světlaně Kuzněcovové.

Američanka si v pořadí WTA zajistila výrazné překonání svého maxima (99. místo). Vyletí minimálně na 42. příčku, případný triumf by ji katapultoval dokonce do TOP 30.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Guadalajaře

• WTA 1000 GUADALAJARA 2 •

Mexiko, tv. povrch, 2.788.468 dolarů

páteční výsledky (22. 09. 2023) • Dvouhra - semifinále • Sakkariová (2-Řec.) - Garciaová (3-Fr.) 6:3, 6:0 Dolehideová (USA) - Keninová (USA) 7:5, 6:3