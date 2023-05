Sen o nekalendářním Grand Slamu je pryč. Krejčíková se Siniakovou skončily na French Open v 1. kole

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou nejúspěšnějším deblovým párem posledních let, druhá jmenovaná dokonce figuruje na prvním místě žebříčku. Společně ovládly už 15 turnajů a z toho sedmkrát triumfovaly na grandslamech, navíc na loňském US Open zkompletovaly kariérní Grand Slam.

A další obrovský úspěch byl na spadnutí na letošním French Open, kde loni nemohly kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na Covid obhajovat titul. České duo ovládlo poslední čtyři majory, kterých se zúčastnilo, a v areálu Rolanda Garrose mělo možnost dosáhnout na nekalendářní Grand Slam: dobýt čtyři grandslamy po sobě, ale ne v rámci jedné sezony.

Vítězky letošního Australian Open a WTA 1000 v Indian Wells a největší favoritky však nečekaně skončily hned v prvním kole na Ulrikke Eikerové a Eri Hozumiové a až ve 12. letošním duelu našly přemožitelky.

