Serena, nebo Venus? Wimbledon má místo jen pro jednu z legendárních sester Williamsových
Smysl by dávalo dát divokou kartu oběma sestrám Williamsovým, které spolu ve Wimbledonu odehrají právě na jednu z volných vstupenek čtyřhru. Serena se před pár týdny vrátila po dlouhé pauze, i když zatím jen ve čtyřhře, a Venus stále odmítá pověsit raketu na pomyslný hřebík, přestože se jí už roky nedaří pravidelně vyhrávat zápasy.
Po oznámení sedmi z osmi divokých karet pro hlavní soutěž ženské dvouhry je jasné, že Wimbledon pro obě legendární sestry místo nemá. Dostane tu poslední 44letá Serena, nebo čerstvě 46letá Venus? Nebo dokonce někdo úplně jiný? To je spíš nepravděpodobné.
Upřímně. Hlavně návrat Sereny je obrovským lákadlem pro tenisový svět. Venus je také legenda, ale nevyvolává takový rozruch jako její mladší a úspěšnější sestra. Serena ovládla Wimbledon celkem sedmkrát a má 23 grandslamových titulů ve dvouhře. Venus slavila v All England Clubu pětkrát a triumfy má dále už jen z US Open 2000-01.
Pokud by se pořadatelé rozhodovali podle úspěšnosti kariér Williamsových, rozhodně by zvolili Serenu. Právě ta je nejpravděpodobnější adeptkou na poslední zbývající divokou kartu. Jenže Serena, která se vrátila ve čtyřhře s Victorií Mbokovou a Karolínou Muchovou, zatím neupřesnila, jestli v rámci comebacku odehraje i nějaký singlový zápas.
Na tiskové konferenci v Berlíně nic nenaznačila a stále si není jistá, jestli by divokou kartu přijala. "Ona pořád zbývá nějaká divoká karta?" reagovala Williamsová na dotaz novináře. "Měla bych se pustit do tréninku. Myslíte, že jsem připravená na dvouhru? Uvidíme, musím se dát do práce. Zatím nevím."
Většinu divokých karet do hlavní soutěže obdržely nepřekvapivě domácí hráčky. Jedinou výjimkou je polská senzace nedávného French Open Maja Chwaliňská. V mužské dvouhře zbývají dvě a pořadatelé se rozhodli udělit kartu Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi a loučícímu se švýcarskému veteránovi Stanovi Wawrinkovi.
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