Serena Williamsová bude hrát Wimbledon. Tenisová legenda dostala poslední divokou kartu
Williamsová se před necelými 14 dny vrátila do tenisového kolotoče. Zatím ale absolvovala jen dva zápasy čtyřhry, přičemž s Victorií Mbokovou, která se pak zranila, slavila výhru a po boku Karolíny Muchové naopak neuspěla.
Ve Wimbledonu bude hrát čtyřhru se svou legendární starší sestrou Venus a nakonec se přece jen představí i ve dvouhře. Obdržela totiž poslední volnou divokou kartu do hlavní soutěže dámského turnaje.
Poslední singlový zápas odehrála Williamsová na US Open 2022, kde padla s Ajlou Tomljanovicovou. Pořadatelé jí tehdy přímo na největším kurtu v areálu newyorského majoru uspořádali pompézní rozlučku, nicméně sama tenisová ikona nikdy kariéru oficiálně neukončila.
Ve Wimbledonu, kde v minulosti sedmkrát kralovala, se představí po dlouhých čtyřech letech. Poslední dva starty v ročnících 2021-22 uzavřela hned v prvním kole. Předtím si čtyřikrát po sobě zahrála v All England Clubu o titul.
Divoká karta pro mladší Serenu znamená, že se dvouhry v letošním Wimbledonu nezúčastní starší Venus. Pro obě legendární sestry totiž pořadatelé nejslavnějšího tenisového turnaje místo neměli.
Hlavní soutěž letošního Wimbledonu vypukne v pondělí 29. června.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pliskova - Velematka
3 - 2
zmierte sa s tym, ze velke mena nemoze ziadny GS ignorovat
ak sa na to citi, tak budiz......
asi ma pocit, ze moze nejak pretlacit mlade hracky, ved aj ten Novak si mysli, ze ma na to, ale uz fyzicky nestaci.........