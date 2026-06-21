Serena Williamsová bude hrát Wimbledon. Tenisová legenda dostala poslední divokou kartu

DNES, 21:02
Aktuality 17
Poslední divoká karta pro ženskou dvouhru v rámci letošního ročníku Wimbledonu byla skutečně udělena Sereně Williamsové. Legendární Američanka, která v minulosti nejslavnější tenisový turnaj celkem sedmkrát ovládla a vrací se po dlouhé pauze na kurty, si tak po čtyřech letech zahraje v All England Clubu.
Profily hráčů
Williams Serena
Serena Williamsová bude hrát letošní Wimbledon (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Williamsová se před necelými 14 dny vrátila do tenisového kolotoče. Zatím ale absolvovala jen dva zápasy čtyřhry, přičemž s Victorií Mbokovou, která se pak zranila, slavila výhru a po boku Karolíny Muchové naopak neuspěla.

Ve Wimbledonu bude hrát čtyřhru se svou legendární starší sestrou Venus a nakonec se přece jen představí i ve dvouhře. Obdržela totiž poslední volnou divokou kartu do hlavní soutěže dámského turnaje.

Poslední singlový zápas odehrála Williamsová na US Open 2022, kde padla s Ajlou Tomljanovicovou. Pořadatelé jí tehdy přímo na největším kurtu v areálu newyorského majoru uspořádali pompézní rozlučku, nicméně sama tenisová ikona nikdy kariéru oficiálně neukončila.

Ve Wimbledonu, kde v minulosti sedmkrát kralovala, se představí po dlouhých čtyřech letech. Poslední dva starty v ročnících 2021-22 uzavřela hned v prvním kole. Předtím si čtyřikrát po sobě zahrála v All England Clubu o titul.

Divoká karta pro mladší Serenu znamená, že se dvouhry v letošním Wimbledonu nezúčastní starší Venus. Pro obě legendární sestry totiž pořadatelé nejslavnějšího tenisového turnaje místo neměli.

Hlavní soutěž letošního Wimbledonu vypukne v pondělí 29. června.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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George_Renel
21.06.2026 22:05
Přál bych jí Bartůňkovou.
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MARECEK7
21.06.2026 21:38
Toto trvalo
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Nereknu
21.06.2026 21:19
Hele, na druhou stranu, Venuše, která je na tom podle všeho fyzicky hůř, sice letos nevyhrála, ale zase neprohrávala tolik. Já si myslím, že ta WC nazmar nepřijde a kolo, možná dvě udělá.
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Nereknu
21.06.2026 21:22
A nebo dojde na scénář, že dostane do 1. kola Češku a dostane, přeci jen v nějakém rozhovoru říkala, že jí Češky vždycky trápily :-)
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hanz
21.06.2026 21:23
Jo? A který... Kvítí jí udolalo jen dvakrát a ostatní tak dvakrát z padesáti pokusů..
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com
21.06.2026 21:26

Pliskova - Velematka
3 - 2
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Diabolique
21.06.2026 21:29
Ano! Na 5 setu!!!!!!
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Nereknu
21.06.2026 21:32
Přesně na Káju jsem myslel, byla by to velká náhoda, ale mohly by se v 1. kole potkat :-). Ostuda by byla, kdyby Káju vyprovodila :D.
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stirr
21.06.2026 21:32
S tím jak podává hele asi ne
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Nereknu
21.06.2026 21:33
Náhodou, v Queensu to podání docela šlapalo. Berlín bych nebral tak vážně, tam šlo od prvního míče cejtit, že s Kájou Muchovou si vůbec, ale vůbec nerozumí. Navíc víme, jakej efekt na Williamsku GS mají, do všeho vždycky dupala o 100% víc, než kde jinde.
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hanz
21.06.2026 21:16
NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
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chlebavevaju
21.06.2026 21:16
Dostala divokou kartu, protože je to MATKA!!
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Nola
21.06.2026 21:20
divoku kartu by dostal aj Federer, Nadal, Murray..... a nie su matky
zmierte sa s tym, ze velke mena nemoze ziadny GS ignorovat
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sojka1
21.06.2026 21:25
na ne je predevsim prilis sofistikovane, ze je obcas mnohem cennejsi neco nenapsat nez napsat..... :-))
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Serpens
21.06.2026 21:11
Tradiční výsměch mladým talentům a dříčům. Doufám, že poletí a ještě s výpraskem.
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pantera1
21.06.2026 21:10
Tys tady chyběla v neděli večer a ještě takový zprávy, že budeš na Wimbledonu wc .
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Nola
21.06.2026 21:14
nie je ti to jedno?
ak sa na to citi, tak budiz......
asi ma pocit, ze moze nejak pretlacit mlade hracky, ved aj ten Novak si mysli, ze ma na to, ale uz fyzicky nestaci.........
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