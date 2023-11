Siniaková má na Američanky hezké vzpomínky. Rozhodující výhra v roce 2018? Nezapomenutelný zážitek, vzpomíná

Kateřina Siniaková (27) má na zápasy s Američankami, s nimiž se české tenistky utkají v pátek o semifinále turnaje o Pohár Billie Jean Kingové, příjemné vzpomínky. Věří, že se výběru kapitána Petra Pály podaří navázat na loňský nebo pět let starý triumf, kde vždy hrála důležitou roli. Novinářům řekla, že právě rozhodující výhra ve finále v roce 2018 nad Sofií Keninovou (24) patří k jejím nejsilnějším vzpomínkám.

"Ať už je to proti Americe nebo proti komukoliv jinému, tak tohle je pro mě asi nezapomenutelný zážitek," uvedla Siniaková. "Myslela jsem si tehdy, že jedu jako čtvrtá hráčka a jen do debla. Najednou jsem ale byla první v týmu. Celkově pro mě byl ten týden nezapomenutelný," doplnila rodačka z Hradce Králové, která tehdy nahradila nemocnou Petru Kvitovou nebo zraněnou Karolínu Plíškovou.

Ve finále v Praze zajistila Češkám dva body. Nejprve porazila Alison Riskeovou 6:3, 7:6 a v dramatické bitvě i Keninovou (7:5, 5:7, 7:5). "Byla jsem nervózní, hrozně jsem to chtěla potvrdit. Celý zápas byly emoce nahoru, dolů. Byla jsem blízko, pak najednou zase daleko. Ta trofej pro mě ale hodně znamená. Když jsem byla malá, vždycky jsem holky sledovala a najednou to stálo celé na mně," vzpomínala Siniaková.

Reprezentační bilanci proti Američankám ještě vylepšila loni, když porazila v závěrečném utkání základní skupiny Cori Gauffovou. Druhým bodem tehdy zajistila Češkám postup do semifinále. "Bylo to skvělé zakončení. Myslím, že jsem ani nečekala, že budu hrát singla a nakonec se to krásně sešlo. Na to se mi vzpomíná moc dobře," podotkla sedmadvacetiletá hráčka.

A clean sweep for Czechia on Day 1



The first tie win in the 'Group of Death' #BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/KfAiqyjMxZ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 7, 2023

Fakt, že se Češky utkají s týmem USA o semifinále podruhé za sebou, označila za zvláštní. "Bohužel to musíme přijmout tak, jak to je. Říkáme, že je to těžká skupina, ale ony to budou mít stejně. Určitě taky nejsou nadšené, že jsou s námi ve skupině. Dá se to tedy i otočit. I ony chtějí a něco se od nich očekává. Ani pro ně to není nic jednoduchého," řekla Siniaková.

Roli by mohla sehrát i únava. Američanky nastoupí po dnešním duelu se Švýcarkami. "Mohou být, ale kdo nastoupí dnes, nemusí nastoupit v pátek. Nebude to pro ně jednoduché skrz toho, jak jsme s nimi hrály vloni nebo předtím. Mají co dokazovat," uvedla 45. tenistka světa.

Češky naopak dva dny volna po úterní výhře nad Švýcarskem využily k odpočinku. Zregenerovala i Siniaková, která s Barborou Krejčíkovou přiletěla do Sevilly až v pondělí z Turnaje mistryň a druhý den nastoupila do čtyřhry. "Určitě to není jednoduché, ale musím říct, že se cítím dobře. Po zápase jsem byla dost unavená, cítila jsem záda. Ale vyspala jsem se a ráno se už cítila fresh. Nechci nic zakřiknout, ale vše je dobré," dodala Siniaková.