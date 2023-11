Češky znají postupový klíč. Američanky sebraly Švýcarkám naději na obhajobu titulu

BJK CUP - Švýcarské tenistky triumf na Billie Jean King Cupu neobhájí. Ve španělské Seville po porážce 0:3 s Češkami nestačily ani na Američanky, za které ve dvouhrách bodovaly Danielle Collinsová (29) a Sofia Keninová (24). České tenistky tak v pátečním přímém souboji o postup semifinále, v němž už čekají Kanaďanky, musí porazit výběr USA.

České tenistky zahájily finálový turnaj Billie Jean King Cupu už v úterý výhrou 3:0 nad Švýcarskem a v pátek večer budou proti Američankám bojovat v přímém souboji o postup ze skupiny. Vítězky se v sobotním semifinále utkají s Kanaďankami.

Naefová – Collinsová 6:7, 1:6

Postupovou variantu v případě třísetové porážky jim sebral neúspěch Švýcarska hned v úvodní dvouhře proti USA. Osmnáctiletá Céline Naefová nestačila na bývalou finalistku Australian Open Danielle Collinsovou, která zvítězila 7:6, 6:1 a položila základ americké výhry.

Golubicová – Keninová 3:6, 7:6, 5:7

Druhý bod pro USA se rodil s komplikacemi. Sofia Keninová byla proti Viktoriji Golubicové za stavu 6:3 a 5:3 jediný míček od vítězství, ale nakonec zvítězila až po odvrácení mečbol a takřka třech hodinách boje 6:3, 6:7, 7:5.

V českém týmu se v pátek očekává start Markéty Vondroušové, která by měla čelit Keninové. Nominace na úvodní souboji týmových dvojek je výrazně otevřenější - kapitán Petr Pála má k dispozici v pátek úspěšně debutantky Marii Bouzkovou a Lindu Noskovou, kalkulovat může i s nasazením Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové.

Italky a Kanaďanky jsou v semifinále

Ve čtvrtek se rozhodlo o polovině semifinalistek. První místo ve skupině si zajistily čtyřnásobné šampionky Italky a poprvé v historii se takto daleko dostaly Kanaďanky.

Italské tenistky navázaly na překvapivý skalp Francie a už po dvouhrách porazily také Německo, když Martina Trevisanová přehrála 7:6, 6:1 Evu Lysovou a ve formě hrající Jasmine Paoliniová smetla 6:3, 6:2 Annu-Lenu Friedsamovou.

V semifinále, které si zahrají po dlouhých devíti letech, se utkají s vítězkami Skupiny B, v níž mají šanci na postup Slovinsko, Austrálie i Kazachstán.

Kanadské tenistky po výhře 3:0 nad domácími Španělkami porazily i Polky. První bod získala opět ve skvělé formě hrající 258. hráčka světa Marina Stakusicová. Osmnáctiletá naděje debutující v 'reprezentačním' dresu po téměř tříhodinovém boji zdolala 4:6, 7:5, 6:3 Magdalenu Frechovou a vyhrála 19. z 20 posledních zápasů - v předchozích dvou měsících slavila tři tituly na okruhu ITF.

O postupu rozhodla Leylah Fernandezové, jež přehrála 6:2, 6:3 Magdu Linetteovou. Finalistka předloňského US Open vyhrála 10 z 11 posledních zápasů - v říjnu triumfovala na WTA 250 v Hongkongu a zahrála si semifinále v Nanchangu.

