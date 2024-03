Sinner i Alcaraz zvládli vstup do Masters v Miami, vítězně začal i obhájce titulu Medveděv

Loňský finalista Jannik Sinner (22) postoupil při všech třech předchozích startech v Miami minimálně do čtvrtfinále a úspěšně vstoupil i do letošního ročníku floridského Masters, když si poradil 6:3, 6:4 s krajanem Andreou Vavassorim (28). Vstup do turnaje zvládl v rámci sobotního programu i předloňský šampion Carlos Alcaraz (20), za obhajobou titulu vykročil Daniil Medveděv (28).

Sinner v úvodním zápase na Masters v Miami nezaváhal (© Profimedia)