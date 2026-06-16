Smutný konec Menšíka. V Londýně mu nepomohl kolaps soupeře ani neskutečný obrat

DNES, 15:23
Aktuality 33
ATP QUEEN'S CLUB - Jakub Menšík vstoupil do travnaté části sezony těsnou porážkou, přestože v úvodní sadě využil kolaps soupeře, předvedl parádní obrat a vedl o set a brejk. Český tenista v prvním kole v londýnském Queen's Clubu po téměř tříhodinové bitvě podlehl 7:5, 6:7, 6:7 nebezpečnému francouzskému veteránovi Adrianovi Mannarinovi.
Profily hráčů
Mannarino Adrian
Menšík Jakub
Jakub Menšík v Londýně po bitvě končí (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Menšík – Mannarino 7:5, 6:7, 6:7

S travnatými kurty má zatím Menšík jen minimum zkušeností, ale i tak na nich dokázal zapsat třetí kolo Wimbledonu a pár čtvrtfinálových výsledků. Zatím mnohem úspěšnější je na nejrychlejším povrchu Mannarino, který ho má navíc velice v oblibě a obvykle na něm po katastrofálním antukovém jaru ožije.

V úvodu souboje generací na londýnském pažitu se to potvrdilo. Menšík až příliš chyboval, a přestože se mohl spolehnout na vysoké procento trefených prvních servisů, byl jasně horším hráčem. V prvním gamu sice český tenista brejkbol zlikvidoval, nicméně pak dvakrát po sobě ztratil podání.

Postupně se dostal do velmi výrazného manka 1:5. Přesto ho dokázal i díky výkonnostnímu propadu soupeře smazat. Francouzský veterán začal dělat víc chyb a působil nervózně, kdežto Menšík si zřejmě řekl, že už nemá v tomto setu co ztratit, a hrál takřka bezchybně. Prostějovský rodák získal šest gamů po sobě a téměř prohranou sadu nakonec vyhrál.

Zatímco Menšík byl po fenomenální otočce povzbuzený a perfektně využil kolaps zkušeného protivníka, Mannarino působil hodně bezradně. Výsledkem bylo, že český hráč protáhl sérii vyhraných gamů na osm a měl v zádech velmi nadějné vedení 7:5, 2:0.

Jenže pak dvojchybou na brejkbol odevzdal svůj servis, Mannarino srovnal a dostal se zpátky do hry. Menšík musel i v dalších minutách řešit potíže, ale veškeré komplikace ustál. Za stavu 5:4 se pak propracoval do nadějného náskoku 30:0 a byl na returnu dva míčky od vítězství. Francouz ovšem skóre otočil a vynutil si pokračování.

Menšík se nenechal rozhodit a snadnou hrou na podání si zajistil minimálně tie-break, na který skutečně došlo. Zkrácená hra nezačala pro českého favorita vůbec dobře a rychle prohrával 0:3 a následně 1:6. Úvodní dva setboly zlikvidoval, nicméně Mannarino uspěl hned při prvním pokusu na vlastním servisu a tie-break ovládl snadno 7:3.

V rozhodujícím setu si Menšík suverénně držel servis a až do stavu 4:4 prohrál jen jeden bod. Na returnu se však prosadit nedokázal, i když měl brejkbol v páté hře. Ten ovšem Mannarino s přehledem odvrátil a českému tenistovi brejk nedovolil.

Za stavů 4:5 a 5:6 čekal Menšíka těžký úkol podávat na udržení se v zápase. V obou případech tuto výzvu zvládl snadno a o vítězi musel rozhodnout další tie-break. Ani v této zkrácené hře se Čechovi nedařilo. Mannarino byl od základní čáry jistější a rovněž tento tie-break i díky obrovskému náskoku při výměně stran vyhrál (7:5).

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zatímco antukové jaro zakončil Menšík postupem do semifinále French Open a tedy životním výsledkem na grandslamech, travnatou část roku odstartoval dvěma porážkami v řadě. S krajanem Lehečkou totiž v Londýně o den dříve po velké bitvě podlehl deblovým specialistou Lukeovi Johnsonovi a Janovi Zieliňskému.

Další krok směrem k debutu v TOP 10 se bývalému šampionovi Masters v Miami v britské metropoli udělat nepodařilo. Navíc se vrátí do Londýna bez jediného letošního vítězství na trávě, jelikož před Wimbledonem už žádný oficiální turnaj přihlášený nemá.

Trojnásobný čtvrtfinalista tohoto londýnského podniku Mannarino bude ve druhém kole čelit domácí divoké kartě Arthurovi Ferymu.

Výsledky turnaje ATP 500 v Queen's Clubu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

33
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subaru
16.06.2026 17:14
Tráva je oblíbený povrch Mannarina.
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Ondra979
16.06.2026 17:03
Kubo, priste znova a lepe! ta trava ti porad nejak nevoni ale snad to prijde. A co predvadi Vitek, to nechapu..jdu se divat, pojd!
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evzenam
16.06.2026 17:03
Kuba bohužel prohrál zaslouženě. Nedokázal nic změnit, hrál přesně to, co Manarino potřeboval a co perfektně umí. Bude si pinkat třeba třicetkrát, to mu vyhovuje. Psychicky Kubu zničil.
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Diabolique
16.06.2026 16:51
Wooow, Vitek neskutecnej! Po prvnim setu jsem prestal koukat, ale borec!
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3ryba16
16.06.2026 17:09
A já myslel, že jsem na ČESKÉM webu?!
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 16:45
Vítek má set, což ale asi Sašu nažhaví.
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pantera1
16.06.2026 16:44
Vítku máš set paráda,zaber škoda , že to nevidím .
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pantera1
16.06.2026 17:07
To vypadá nadějně, vydrž, nebyla by to aspoň fantasy magorie . Saša je unavenej z oslav .
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pantera1
16.06.2026 17:22
Tak nic no .
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frenkie57
16.06.2026 17:23
Ale bojoval srdnatě, žádná ostuda se nekoná.
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frenkie57
16.06.2026 16:44
Vítek obral Řetězova o set!
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 16:46
o fous jsi mě předběhl
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frenkie57
16.06.2026 16:48
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frenkie57
16.06.2026 16:49
Vítek skvěle podává, ani nevím, kolik tam už poslal es.
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pantera1
16.06.2026 16:22
Koremtáne zaber a už toho otravnýho Pelikána doraz, včera to podání spodem bylo dobrý .
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 16:11
Nedostal by se do Eastbourne nebo na Mallorcu přes WC ?
Jedinej ostrej zápas na trávě před Wimbledonem je zoufale málo.
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jana_hrda@volny.cz
16.06.2026 16:01
Vypadal unaveně od začátku, žádná sláva, spíš hrůza.
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tenisman1233
16.06.2026 16:34
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pantera1
16.06.2026 15:54
Kožaková Mandarinka bývá nebezpečnej a poslední dobou celkem umí zatápět. No budeš muset na ten Wimbledon zabrat. Holky jsou na tom podstatně líp .
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PTP
16.06.2026 15:57
Víš, holky těžší to maj´...
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Otmar
16.06.2026 15:40
Prohrát jistě lze a nebyl to žádný splachovák. Nicméně někde v podvědomí mám uloženo, že by bylo lepší méně mluvit a trochu přesněji hrát. A nevyužít svůj servisový potenciál a prohrát oba TB, to taky není nic moc, ne?
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 15:43
když on zrovna Mandarinka umí velmi dobře jak servis, tak return...
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Otmar
16.06.2026 16:21
To vůbec nepopírám, je to rutinér, nicméně s Menšíkovými ambicemi by Mandarinku měl doprovodit na nádraží. V souvislosti se včerejším deblem asi nebude Londýn oblíbenou destinací Menšíka. Prozatím...
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 16:40
hlavně prostě není dobré, že se víc nerozehraje. Bylo by fajn, kdyby dal aspoň dvě kola někde, jak píše Kapitán Teplák výše.
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easymoneysniper
16.06.2026 15:37
Není ostuda prohrát s Mannarinem první zápas na trávě, ale po tom průběhu bohužel jo. Nechápu proč proti těm slabším hráčům hraje Menšík takhle ustrašeně. Na returnu tam ty poslední 2 sety v podstatě jenom přehazoval míče na druhou stranu, a doufal že Mannarino udělá chybu.

Jediný pozitivum je že Fonseca dostal bídu taky.
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annah
16.06.2026 15:34
Škoda...Ale hezký zápas to byl. Některé výměny přímo úžasné.
Radost udělala Muška a Linda.
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 15:32
Škoda, ale co má říkat zlaté brazilské dítě
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chlebavevaju
16.06.2026 15:40
Jestli to zlato nebude v jejich případě spis zlato kočičí, než ryzí.
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com
16.06.2026 15:30
buuu Mensik buuu
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darek.vrana
16.06.2026 15:29
Škoda, že ho nezadupal, když byl dole. Ale musím říct, že se mi Kuba na trávě i přes porážku líbil. Mannarino hrál výborně a bez chyb, je to proti němu nepříjemné. Bylo to o pár míčích.
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George_Renel
16.06.2026 15:26
Mannarino je velký rutinér, ta porážka není žádná ostuda. Škoda jen, že si Menšík nezahraje více zápasů.
Tak teď snad na ty soukromé exhibice.
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 15:29
jj, moc se na Wimbl nepřipraví. A jestli chytí na úvod třeba Ignáce, tak to vidím jako velký špatný.
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chlebavevaju
16.06.2026 15:25
Zázračné české dítě dostalo přes rypáček od veterána. Adrian je sympaťák, bez velkých sponzorů a jak mu to na trávě hraje.
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