Smutný konec Menšíka. V Londýně mu nepomohl kolaps soupeře ani neskutečný obrat
Menšík – Mannarino 7:5, 6:7, 6:7
S travnatými kurty má zatím Menšík jen minimum zkušeností, ale i tak na nich dokázal zapsat třetí kolo Wimbledonu a pár čtvrtfinálových výsledků. Zatím mnohem úspěšnější je na nejrychlejším povrchu Mannarino, který ho má navíc velice v oblibě a obvykle na něm po katastrofálním antukovém jaru ožije.
V úvodu souboje generací na londýnském pažitu se to potvrdilo. Menšík až příliš chyboval, a přestože se mohl spolehnout na vysoké procento trefených prvních servisů, byl jasně horším hráčem. V prvním gamu sice český tenista brejkbol zlikvidoval, nicméně pak dvakrát po sobě ztratil podání.
Postupně se dostal do velmi výrazného manka 1:5. Přesto ho dokázal i díky výkonnostnímu propadu soupeře smazat. Francouzský veterán začal dělat víc chyb a působil nervózně, kdežto Menšík si zřejmě řekl, že už nemá v tomto setu co ztratit, a hrál takřka bezchybně. Prostějovský rodák získal šest gamů po sobě a téměř prohranou sadu nakonec vyhrál.
Zatímco Menšík byl po fenomenální otočce povzbuzený a perfektně využil kolaps zkušeného protivníka, Mannarino působil hodně bezradně. Výsledkem bylo, že český hráč protáhl sérii vyhraných gamů na osm a měl v zádech velmi nadějné vedení 7:5, 2:0.
Jenže pak dvojchybou na brejkbol odevzdal svůj servis, Mannarino srovnal a dostal se zpátky do hry. Menšík musel i v dalších minutách řešit potíže, ale veškeré komplikace ustál. Za stavu 5:4 se pak propracoval do nadějného náskoku 30:0 a byl na returnu dva míčky od vítězství. Francouz ovšem skóre otočil a vynutil si pokračování.
Menšík se nenechal rozhodit a snadnou hrou na podání si zajistil minimálně tie-break, na který skutečně došlo. Zkrácená hra nezačala pro českého favorita vůbec dobře a rychle prohrával 0:3 a následně 1:6. Úvodní dva setboly zlikvidoval, nicméně Mannarino uspěl hned při prvním pokusu na vlastním servisu a tie-break ovládl snadno 7:3.
V rozhodujícím setu si Menšík suverénně držel servis a až do stavu 4:4 prohrál jen jeden bod. Na returnu se však prosadit nedokázal, i když měl brejkbol v páté hře. Ten ovšem Mannarino s přehledem odvrátil a českému tenistovi brejk nedovolil.
Za stavů 4:5 a 5:6 čekal Menšíka těžký úkol podávat na udržení se v zápase. V obou případech tuto výzvu zvládl snadno a o vítězi musel rozhodnout další tie-break. Ani v této zkrácené hře se Čechovi nedařilo. Mannarino byl od základní čáry jistější a rovněž tento tie-break i díky obrovskému náskoku při výměně stran vyhrál (7:5).
Zatímco antukové jaro zakončil Menšík postupem do semifinále French Open a tedy životním výsledkem na grandslamech, travnatou část roku odstartoval dvěma porážkami v řadě. S krajanem Lehečkou totiž v Londýně o den dříve po velké bitvě podlehl deblovým specialistou Lukeovi Johnsonovi a Janovi Zieliňskému.
Další krok směrem k debutu v TOP 10 se bývalému šampionovi Masters v Miami v britské metropoli udělat nepodařilo. Navíc se vrátí do Londýna bez jediného letošního vítězství na trávě, jelikož před Wimbledonem už žádný oficiální turnaj přihlášený nemá.
Trojnásobný čtvrtfinalista tohoto londýnského podniku Mannarino bude ve druhém kole čelit domácí divoké kartě Arthurovi Ferymu.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Jedinej ostrej zápas na trávě před Wimbledonem je zoufale málo.
Jediný pozitivum je že Fonseca dostal bídu taky.
Radost udělala Muška a Linda.
Tak teď snad na ty soukromé exhibice.