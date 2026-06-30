Superžena proti dívce se squashovým DNA. Jak při návratu dopadne Serena?

DNES, 15:30
Aktuality 9
WIMBLEDON – Skoro čtyři roky nehrála Serena Williamsová ostrý zápas ve dvouhře, návrat naplánovala do Wimbledonu, kde jí organizátoři věnovali divokou kartu. Jak bude americká tenisová superstar na kurtu vypadat? A jak se na zápas těší téměř o čtvrt století mladší vyzyvatelka Maya Jointová?
Profily hráčů
Williams Serena
Joint Maya
Maya Jointová. (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

S. Williamsová – Jointová (18:00)

Když se v roce 2006 Maya narodila, byla Serena Williamsová ve své největší formě. Měla za sebou sedm grandslamových triumfů a dalších 16 měla ještě vyhrát.

Kdo by tušil, že 20 let poté budou na mladou Australanku upřeny oči fanoušků z celého světa. Vstoupí na centrkurt a svede s tenisovou ikonou prazvláštní duel.

Zastavit děsivou sérii

Pozornost médií je logicky upřená na Serenu. Její rivalka má však díky tomu jedinečnou příležitost odehrát nejsledovanější zápas své dosavadní kariéry.

Zatímco Serena si vybojovala pověst superženy, mladičká Maya Jointová je tichou a skromnou bytostí. Už má sice na svém kontě dva turnajové tituly – a jeden dokonce z trávy v Eastbourne – ale stále patří spíše k těm, o kterých se tolik nemluví.

V současnosti figuruje až v deváté desítce pořadí WTA a trápí ji nelichotivá bilance 13 prohraných zápasů ze 14 posledních. Že by právě tenhle faktor mohl pomoci Sereně k úspěšnému comebacku? Kdepak: "Na tomhle zápase je skvělé to, že nelze nic předvídat," vypráví Darja Kasatkinová, novopečená Australanka a jedna z nejbližších kamarádek Jointové.

Squashové DNA

Los Wimbledonu dal "zrzavé víle", jak je dcera úspěšných australských squashistů přezdívána, příležitost zahrát si zápas, který se zapíše do kronik bez ohledu na výsledek.

"Je to čest. Vždycky jsem snila o tom, že budu hrát proti Sereně. Ale je pravda, že ty sny jsem mívala někdy před deseti lety. A vlastně jsem vůbec nevěřila, že by se to mohlo stát," přiznala Australanka.

Ale pozor. Snižovat roli Jointové pouze na Sereninu rivalku by nebylo fér. V posledních dvou sezonách se z nadějné teenagerky etablovala v jednu z hráček, která umí zahrát na každém povrchu. Ona zmíněná bilance posledních týdnů může mást.

Na trávě se totiž i díky spoustě deblových zápasů cítí subtilní australská hvězdička velmi dobře. Její devízou není síla. Má sice ostrý forhend a hraje velmi konzistentně od základní čáry, ale snad i díky squashovému DNA, které zdědila po svých rodičích, umí dobře měnit tempo i směr hry.

"Bude to velká zábava. Nemůžu se dočkat," přiznala po losu. Tlak a očekávání totiž tentokrát budou přítěží hlavně pro americkou šampionku. Jointová nemá co ztratit.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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paprikovygulas
30.06.2026 15:51
Polovica tunajšícch panicov by serenu pretiahlo keby mali na to vhodné péro
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Diabolique
30.06.2026 15:46
Upirko, jedeeeem!!!!
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Tomas_Smid_fan
30.06.2026 15:46
Matka drogy nebere, prý jí ničí vlas
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paprikovygulas
30.06.2026 15:50
Šupnul si si?
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jir6
30.06.2026 15:40
Na zápas se velice těším a jsem zvědavý, Serča vypadala při deblech docela fit.
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Serpens
30.06.2026 15:36
Mým přáním je, že ta bezcharakterní kreatura dostane pořádně nařezáno a už nikdy si netroufne na nějaký návrat ani pomyslet. Jointová je ale bohužel tím typem hráčky, která se pravděpodobně nervozitou rozsype.
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tenisman1233
30.06.2026 15:47
Hlavní Serenina zbraň,je to že je prostě legenda a pro Joint to bude hodně hodně těžké se z toho nesesypat.
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PTP
30.06.2026 15:35
Rezavá střecha, vlhká Serena.
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com
30.06.2026 15:31
Superžena

Je to matka
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