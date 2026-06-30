Superžena proti dívce se squashovým DNA. Jak při návratu dopadne Serena?
S. Williamsová – Jointová (18:00)
Když se v roce 2006 Maya narodila, byla Serena Williamsová ve své největší formě. Měla za sebou sedm grandslamových triumfů a dalších 16 měla ještě vyhrát.
Kdo by tušil, že 20 let poté budou na mladou Australanku upřeny oči fanoušků z celého světa. Vstoupí na centrkurt a svede s tenisovou ikonou prazvláštní duel.
Zastavit děsivou sérii
Pozornost médií je logicky upřená na Serenu. Její rivalka má však díky tomu jedinečnou příležitost odehrát nejsledovanější zápas své dosavadní kariéry.
Zatímco Serena si vybojovala pověst superženy, mladičká Maya Jointová je tichou a skromnou bytostí. Už má sice na svém kontě dva turnajové tituly – a jeden dokonce z trávy v Eastbourne – ale stále patří spíše k těm, o kterých se tolik nemluví.
V současnosti figuruje až v deváté desítce pořadí WTA a trápí ji nelichotivá bilance 13 prohraných zápasů ze 14 posledních. Že by právě tenhle faktor mohl pomoci Sereně k úspěšnému comebacku? Kdepak: "Na tomhle zápase je skvělé to, že nelze nic předvídat," vypráví Darja Kasatkinová, novopečená Australanka a jedna z nejbližších kamarádek Jointové.
Squashové DNA
Los Wimbledonu dal "zrzavé víle", jak je dcera úspěšných australských squashistů přezdívána, příležitost zahrát si zápas, který se zapíše do kronik bez ohledu na výsledek.
"Je to čest. Vždycky jsem snila o tom, že budu hrát proti Sereně. Ale je pravda, že ty sny jsem mívala někdy před deseti lety. A vlastně jsem vůbec nevěřila, že by se to mohlo stát," přiznala Australanka.
Ale pozor. Snižovat roli Jointové pouze na Sereninu rivalku by nebylo fér. V posledních dvou sezonách se z nadějné teenagerky etablovala v jednu z hráček, která umí zahrát na každém povrchu. Ona zmíněná bilance posledních týdnů může mást.
Na trávě se totiž i díky spoustě deblových zápasů cítí subtilní australská hvězdička velmi dobře. Její devízou není síla. Má sice ostrý forhend a hraje velmi konzistentně od základní čáry, ale snad i díky squashovému DNA, které zdědila po svých rodičích, umí dobře měnit tempo i směr hry.
"Bude to velká zábava. Nemůžu se dočkat," přiznala po losu. Tlak a očekávání totiž tentokrát budou přítěží hlavně pro americkou šampionku. Jointová nemá co ztratit.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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