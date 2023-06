Svitolinová: Nevím, na co u sítě čekala. Lukašenka v tuto chvíli nepodporuju, reagovala Sabalenková

Pětadvacetiletá Sabalenková vyřadila na Roland Garros už druhou reprezentantku Ukrajiny, před Svitolinovou porazila v 1. kole také Martu Kosťukovou. Také ta jí ruku nepodala, za což si vysloužila bučení. Svitolinovou, která o svém záměru informovala už dříve a po osmifinále si nepotřásla rukou ani s Ruskou Darjou Kasatkinovou, počínání Sabalenkové překvapilo.

"Upřímně nevím, na co tam u sítě čekala. Moje prohlášení bylo přeci jasné," řekla. Bučení fanoušků ji nepřekvapilo, čekala ho. Podle ní ale Sabalenková čekáním u sítě situaci přiživila. "Ano. Myslím, že ano. Bohužel," doplnila Svitolinová.

A to ještě nepostřehla pošklebky Sabalenkové, která se současnou situaci snaží polehčovat a s postojem ukrajinských tenistek nemá příliš pochopení.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals!



The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ