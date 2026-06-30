Šwiateková obrečela bitvu s parťačkou Siniakové. Ve Wimbledonu vyzve Plíškovou
Townsendová – Šwiateková 1:6, 6:2, 3:6
Víc nevynucených chyb než vítězných úderů a další podprůměrný výkon. Pro Šwiatekovou nezačala obhajoba titulu ve Wimbledonu ideálně, ale vítězství se i tak počítá. Proti Townsendové nastupovala jako obrovská favoritka, nicméně s parťačkou Siniakové měla potíže vlastně ve všech třech setech.
Hned v úvodním gamu na servisu prohrávala 0:40, ale nakonec všech pět brejkbolů zlikvidovala a ve zbytku prvního dějství už neztratila game. V následujících minutách se však projevila její letošní výkonnostní nestabilita. Ve druhé sadě se dostala do manka 0:4, ani jednou Američance nesebrala podání a po hodině a čtvrt musela hrát třetí set.
V něm přežila maratonský první game s devíti shodami a odvracela čtyři brejkboly. Vzápětí nepotvrdila brejk ze šestého gamu. Nenechala se však rozhodit, stejně jako Townsendové se jí povedl rebrejk a zápas uzavřela čistou hrou na podání.
Po proměněném mečbolu se neubránila emocím. "Mám za sebou několik těžkých týdnů. Myslím, že jsem už nějakou dobu rozhodující set nevyhrála," vysvětlila divákům na kurtu.
Šwiateková po nečekaném krachu na předloňské olympiádě vůbec není schopná dominovat jako dřív, a to ani na milované antuce. Letošní sezona je zatím z jejího pohledu naprosto katastrofální. Na kontě má pouze jedno semifinále, které ukořistila na oranžové drti v Římě.
Na Wimbledon, kde loni získala svůj šestý grandslamový titul, tak nepřijela v ideálním rozpoložení, což se v prvním kole proti Townsendové na centrálním dvorci v All England Clubu potvrdilo.
Ve čtvrtek bude Šwiateková v souboji bývalých světových jedniček čelit Plíškové. S finalistkou z roku 2021 má bilanci 3:0, zvítězit dokázala ve finále v Římě 2021 (6:0, 6:0) i v sezoně 2023 ve Stuttgartu a Montrealu.
Komentáře
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Ja tu teda vidim 6:0 Ale bude to 6:1 A pak to zas muze Swiatek obrečet
Elite Trophy, Rim, Dubaj, Stuttgart, Montreal a Dauha