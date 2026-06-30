Šwiateková obrečela bitvu s parťačkou Siniakové. Ve Wimbledonu vyzve Plíškovou

DNES, 16:58
Aktuality 12
WIMBLEDON - Iga Šwiateková rozhodně v prvním kole Wimbledonu nepřesvědčila a pokračuje v podprůměrné formě, která ji provází celou sezonu. Obhájkyně titulu a šestinásobná grandslamová šampionka měla velké problémy s Taylor Townsendovou, potřebovala všechny tři sety a vítězství pak obrečela. Parťačku Kateřiny Siniakové nakonec udolala 6:1, 2:6, 6:3 a v dalším zápase bude čelit Karolíně Plíškové.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Swiatek Iga
Iga Šwiateková začala Wimbledon vyhranou bitvou (© HENRY NICHOLLS / AFP)

Townsendová – Šwiateková 1:6, 6:2, 3:6

Víc nevynucených chyb než vítězných úderů a další podprůměrný výkon. Pro Šwiatekovou nezačala obhajoba titulu ve Wimbledonu ideálně, ale vítězství se i tak počítá. Proti Townsendové nastupovala jako obrovská favoritka, nicméně s parťačkou Siniakové měla potíže vlastně ve všech třech setech.

Hned v úvodním gamu na servisu prohrávala 0:40, ale nakonec všech pět brejkbolů zlikvidovala a ve zbytku prvního dějství už neztratila game. V následujících minutách se však projevila její letošní výkonnostní nestabilita. Ve druhé sadě se dostala do manka 0:4, ani jednou Američance nesebrala podání a po hodině a čtvrt musela hrát třetí set.

V něm přežila maratonský první game s devíti shodami a odvracela čtyři brejkboly. Vzápětí nepotvrdila brejk ze šestého gamu. Nenechala se však rozhodit, stejně jako Townsendové se jí povedl rebrejk a zápas uzavřela čistou hrou na podání.

Po proměněném mečbolu se neubránila emocím. "Mám za sebou několik těžkých týdnů. Myslím, že jsem už nějakou dobu rozhodující set nevyhrála," vysvětlila divákům na kurtu.

Šwiateková po nečekaném krachu na předloňské olympiádě vůbec není schopná dominovat jako dřív, a to ani na milované antuce. Letošní sezona je zatím z jejího pohledu naprosto katastrofální. Na kontě má pouze jedno semifinále, které ukořistila na oranžové drti v Římě.

Na Wimbledon, kde loni získala svůj šestý grandslamový titul, tak nepřijela v ideálním rozpoložení, což se v prvním kole proti Townsendové na centrálním dvorci v All England Clubu potvrdilo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve čtvrtek bude Šwiateková v souboji bývalých světových jedniček čelit Plíškové. S finalistkou z roku 2021 má bilanci 3:0, zvítězit dokázala ve finále v Římě 2021 (6:0, 6:0) i v sezoně 2023 ve Stuttgartu a Montrealu.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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tommr
30.06.2026 17:46
No pokud Swiatek brečí i po vyhraným zápase nad outsiderkou tak je to s ní opravdu hodně špatný ...
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Liverpool22
30.06.2026 17:29
Rybka je nějaká leklá a 2. set projela 1:6 - zatím špatný, chybí tomu jiskra.....
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tenisman1233
30.06.2026 17:31
Boisson hraje to co na Rybku platí,dlouhé výměny a pak přichází chyby a francouzka sama vůbec nechybuje.
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Liverpool22
30.06.2026 17:37
To jo, ale Rybka ve 2. setu bez servisu + chyby a to je pak těžký. Uvidíme co 3. set
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com
30.06.2026 17:32
Boisson si na druhej set nevzala dežodorant a hned je tam leklá ryba
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chlebavevaju
30.06.2026 17:19
Za všechno může Townsendka.
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com
30.06.2026 17:21
smile
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com
30.06.2026 17:04
S finalistkou z roku 2021 má bilanci 3:0

Ja tu teda vidim 6:0 Ale bude to 6:1 A pak to zas muze Swiatek obrečet
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hanz
30.06.2026 17:12
Bulela už dneska, páč ani nevěděla, jak to uhrála... respektive to Tejlorka klasicky zmrvila... to ovšem u Kájíska nenastane, páč ta pár kroků navíc neudělá... pozítří si na ní Pšonka smlsne a upraví to na 7:0
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 17:14
Kde si vzal 6:0? Exhibice a bez boje se nepočítá
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com
30.06.2026 17:18
ja pocitam vsechno.. smile

Elite Trophy, Rim, Dubaj, Stuttgart, Montreal a Dauha
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Ondřej.Jirásek
30.06.2026 17:18
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