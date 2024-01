Šwiateková přežila tříhodinové drama s Collinsovou, třetí set otočila z 1:4 a jde na Noskovou

AUSTRALIAN OPEN - Světová jednička Iga Šwiateková (22) na úvod Australian Open úspěšně čelí těžkému losu, ve druhém kole ale měla namále. Po šampionce z roku 2020 Sofii Keninové si poradila i s předloňskou finalistkou Danielle Collinsovou (30), byť ve třetím setu čelila za stavu 2:4 a 0:40 třem brejkbolům v řadě. Zkušenou Američanku čtyřnásobná grandslamová šampionka udolala až po tříhodinovém boji 6:4, 3:6, 6:4 a oplatila jí dva roky staré vyřazení. O postup do osmifinále se utká s Lindou Noskovou (h2h 1:0).

Šwiateková – Collinsová 6:4, 3:6, 6:4

"Vůbec nevím, jak jsem to otočila. Popravdě jsem se už viděla na letišti. Jen jsem se snažila čekat na svou šanci. Danielle hrála výborně, ale věděla jsem, že je strašně těžké udržet tak vysokou úroveň hry. Pořád jsem čekala, až trochu poleví. Na konci jsem se přestala zabývat její hrou a soustředila se jen na sebe," řekla Šwiateková v pozápasovém rozhovoru na kurtu s bývalou německou tenistkou Andreou Petkovicovou.

Statistika zápasu Iga Šwiateková – Danielle Collinsová (@ Livesport)

"Jen jsem se snažila udržet koncentraci a rytmus hry. Danille po kurtu létala a pro mě bylo těžké ukončit výměny," doplnila Polka, jež si na začátku třetího setu na natáhla na levou nohu podkolenní pásek. "Problémy mám od Cancúnu. Nijak mě to nelimituje, ale občas to zabolí, takže je to spíše preventivní věc," uklidnila své fanoušky.

Výsledky Australian Open ve dvouhře žen