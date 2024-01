Nové maximum pro Noskovou. Na Australian Open je poprvé ve třetím kole grandslamu

Linda Nosková zahájila druhou sezonu po sobě odvráceným mečbolem a skvělým výsledkem na jedné ze silně obsazených australských pětistovek. Loni pouhé dva dny po svém prvním finále v Adelaide, v němž nestačila na Arynu Sabalenkovou, naskočila do kvalifikace Australian Open a také vinou únavy ztroskotala hned v prvním kole.

Letos po semifinálové porážce v Brisbane, kde nestačila až světovou trojkou a pozdější šampionku Jelenu Rybakinovou. si před svým debutem v hlavní soutěži úvodního grandslamu sezony v Melbourne mohla odpočinout a hned jí to pomohlo k nejlepšímu výsledku na majorech.

Po úvodní dvousetové výhře nad krajankou Marií Bouzkovou na třetí pokus vyhrála na grandslamech zápas druhého kola. Zatímco loni dvakrát vypadla s hráčkami TOP 10 - a French Open nestačila na Rybakinovou a na US Open podlehla Ons Jabeurové - nyní čelila člence až třetí světové stovky McCartney Kesslerové a roli favoritky potvrdila.

Přestože devatenáctiletá Češka nepředvedla optimální výkon, důležité okamžiky zvládla lépe. V úvodním gamu odvrátila dva brejkboly a první set získala bez ztráty podání. Ve druhé sadě ale bojovala s větrem, z její rakety se vytratila úderová jistota a na divokou kartu hrající Američanka svůj první grandslam po necelé půl hodině vyrovnala.

Na rozhodující dějství se Nosková dokázala znovu zkoncentrovat a vykolejit se nenechala ani dešťovou pauzou. Ta duel přerušila ve chvíli, kdy česká tenistka za stavu 4:3 bojovala o brejk. Žádný z pěti brejkbolů před ani po přestávce sice v osmém gamu neproměnila, ale za stavu 5:4 už duel ukončila vítězným bekhendovým úderem.

19 years old and into her first third round match at a Grand Slam



