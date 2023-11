Šwiateková ve finále Turnaje mistryň rozcupovala Pegulaovou a vrátí se do čela žebříčku

Iga Šwiateková se po červnovém triumfu na Roland Garros dostala do útlumu, když ze sedmi turnajů udělala jediné finále. Na menším podniku WTA 250 v rodné Varšavě ho sice proměnila v titul, přesto po US Open přišla po 75 týdnech o pozici v čele žebříčku WTA.

V závěru sezony se však vrátila na vítěznou vlnu a post světové jedničky si po devíti týdnech vzala zpátky pod svá 'křídla'. Před měsícem si zvedla sebevědomí triumfem na podniku WTA 1000 v Pekingu a nyní si nejdokonaleji ze všech nejlepších tenistek současnosti poradila s náročnými podmínkami na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu.

Na vyvrcholení sezony dvaadvacetiletá Polka startovala potřetí v kariéře a postupnými krůčky se vyšplhala až na vrchol. Při premiéře v roce 2021 skončila s bilancí 1:2 ve skupině, loni prošla do semifinále a letos přetavila své první finále v triumf.

Šwiateková porazila všech pět soupeřek z TOP 10 ve dvou setech. V úvodu proti Markétě Vondroušové sice prohrávala 2:5 s mankem dvou brejků, ale vývoj otočila a nastartovala svůj dobře fungující 'stroj'. Šanci pak už nedala ani Američance Coco Gauffové, Tunisance Ons Jabeurové, světové jedničce Aryně Sabalenkové a nejdominantnější výkon si schovala na pondělní finále, v němž deklasovala 6:1, 6:0 Jessicu Pegulaovou z USA.

Finálový souboj mezi dvěma hráčkami, které bez ztráty setu zvládly všechny čtyři předchozí zápasy ve skupině i v semifinále, rodačka z Varšavy jasně ovládla. Vyrovnaný byl duel pouze pár minut, od stavu 1:1 Šwiateková sbírala jeden game za druhým, po servisu ztratila jen devět míčků a po hodině hry proměnila hned první mečbol.

Victory is yours, Iga @iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo