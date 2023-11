Šwiateková vyhrála odvetu se Sabalenkovou. V prvním finále Turnaje mistryň bude hrát o post jedničky

TURNAJ MISTRYŇ - Čtyřnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková (22) při třetím startu na Turnaji mistryň postoupila poprvé do finále. V mexickém Cancúnu polská tenistka neztratila ještě ani set, v do dvou dnů rozděleném semifinále přehrála 6:3, 6:2 Arynu Sabalenkovou (25) a v případě triumfu ji může sesadit z postu světové jedničky. O titul a návrat do čela žebříčku si zahraje s Američankou Jessicou Pegulaovou (29).

Sabalenková – Šwiateková 3:6, 2:6

Iga Šwiateková se po červnovém triumfu na Roland Garros dostala do útlumu, když ze sedmi turnajů udělala jediné finále. Na menším podniku WTA 250 v rodné Varšavě ho sice proměnila v titul, přesto po US Open přišla o post světové jedničky.

V závěru sezony se však vrátila na vítěznou vlnu a útočí nejen na návrat do čela žebříčku. Před měsícem si zvedla sebevědomí triumfem na podniku WTA 1000 v Pekingu a skvěle se naladila na vyvrcholení sezony v mexickém Cancúnu.

Na Turnaji mistryň dvaadvacetiletá Polka startuje potřetí a neustále vylepšuje své maximum. Při premiéře v roce 2021 skončila s bilancí 1:2 ve skupině, loni prošla do semifinále a letos je už ve finále.

Šwiateková navíc porazila všechny čtyři soupeřky z TOP 10 ve dvou setech. V úvodu proti Markétě Vondroušové sice prohrávala 2:5 s mankem dvou brejků, ale vývoj otočila a nastartovala svůj dobře fungující 'stroj'. Šanci pak už nedala ani Američance Coco Gauffové, Tunisance Ons Jabeurové a v semifinále světové jedničce Aryně Sabalenkové.

Semifinálový duel byl rozehraný už v sobotu, ale ve čtvrtém gamu byl kvůli dešti přerušen a velká část zápasu se dohrávala v neděli. Šwiateková začala brejkem, který v následné hře po odvrácení brejkbolu potvrdila a od stavu 4:1 už dominovala. Po servisu získala 24 z 29 fiftýnů a zvítězila 6:3, 6:2.

Šwitakeová během zápasu zahrála 9 winnerů a stejný počet nevynucených chyb. Naopak Sabalenková skončila v hlubokém mínusu s pouhými 6 vítěznými údery a 18 chybami.

Polka o tři roky starší Bělorusce oplatila porážky z letošního finále antukové tisícovky v Madridu i předchozích dvou ročníků Turnaje mistryň. Loni neuspěla právě v semifinále a předloni už ve skupině. Celkovou vzájemnou bilanci upravila na 6:3.

Varšavská rodačka natáhla svou neporazitelnost na deset utkání. Letos si připsala 67. vítězství, čímž vyrovnala své maximum z loňské sezony, a vyhrála 60 z 61 zápasů, v nichž získala první set.

Výhrou nad Sabalenkovou Šwiateková udržela a zároveň zvýšila šanci na ukončení druhé sezony po sobě jako světová jednička. Pokud v Cancúnu vyhraje i popáté, podruhé v kariéře se vyhoupne na 1. místo žebříčku WTA, ze kterého ji v září sesadila právě Běloruska. Polka v čele strávila dosud 75 týdnů.

"Mám pocit, že k tomu vede ještě hodně dlouhá cesta, protože cítím, že zítřejší zápas bude nejtěžší. Můžeme o tom mluvit zítra po zápasu. Chci jen pokračovat v tom, co dělám v posledních dnech. A opravdu vám teď nedokážu říct, co bude zítra klíčové. Večer na tom budu pracovat," řekla Šwiateková na tiskové konferenci.

Svěřenkyně Tomasze Wiktorowského cestou do finále ztratila jen 19 gamů, což je nejméně od ročníku 2007 (Justině Heninová), a stala se nejmladší finalistkou od roku 2011. Tehdy jednadvacetiletá Petra Kvitová v boji o titul přetlačila dvaadvacetiletou Viktorii Azarenkovou.

O titul proti Pegulaové

V celkově 21. finále bude majitelka čtyř grandslamových trofejí Šwiateková usilovat o 17. titul a první pohár pro vítězku Turnaje mistryň. Její soupeřkou bude v pondělí od 22:30 SEČ Jessica Pegulaová, s níž ve vzájemné bilanci vede 5:3. Poslední souboj letos v srpnu v Montrealu ale vyhrála o sedm let starší Američanka.

"Jessie je skvělá hráčka. Zaslouží si být ve finále jakéhokoliv turnaje. Vím, že to nebude lehké. V Montrealu jsme svedly velkou bitvu a mám o čem přemýšlet. Zítra se chci soustředit jen sama sebe. Pokusím se do toho dát maximum, víc udělat nemůžu," prohlásila Šwiateková.

Také Pegulaová cestou do svého prvního finále Turnaje mistryň neztratila ani set. Své semifinále stihla vyhrát už sobotu, kdy smetla 6:2, 6:1 krajanku a deblovou parťačku Coco Gauffovou.

Rodačka z Buffala Pegulaová je první tenistkou v historii (od založení žebříčku WTA v roce 1975), která na jednom turnaji hraje se všemi hráčkami TOP 4. A může se stát první, která všechny porazí.

