Šwiateková zvládla těžký start, vyhrála duel grandslamových šampionek s Keninovou

Vítězka loňského Roland Garros a Turnaje mistryň Iga Šwiateková zahrála v utkání 30 vítězných míčů. V prvním setu doháněla dvakrát manko brejku a uspěla až ve tie-breaku poměrem 7:2. Ve druhé sadě už byla čtyřnásobná grandslamová šampionka na podání stoprocentní. Utkání se Sofií Keninovou vyhrála za hodinu a 52 minut.

"Jsem za výhru moc ráda. První kolo je vždycky těžké, obzvlášť na prvním grandslamu sezony. Těžko jsem hledala rytmus. Sofia už tenhle turnaj dokázala vyhrát, za což zaslouží obrovský respekt. Ale já chci hrát vždy jen svou hru, je jedno, kdo proti mě stojí. Los může být zrádný, ale musím být připravena na všechno," řekla Šwiateková po vítězném startu v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

