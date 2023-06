Tentokrát ze čtvrtfinále titul nebude. Fritz ve Stuttgartu překvapivě končí na Fucsovicsovi

Taylor Fritz si vybral pro první letošní zastávku na trávě Stuttgart a od začátku turnaje byl největším favoritem. Na pažitu je totiž čtvrtfinalista loňského Wimbledonu úspěšnějším hráčem než již vyřazená nasazená jednička Stefanos Tsitsipas a ostatní nasazení přeživší, kteří nemají nejlepší formu.

Jeho šance na triumf se ještě zvýšila po postupu do čtvrtfinále. Obě předchozí na travnatých podnicích ATP totiž přetavil v titul, přemožitele nenašel v Eastbourne v letech 2019 a 2022.

Marton Fucsovics upsets Fritz to move into his 4th ATP semi-final of his career in Stuttgart!#BOSSOPEN pic.twitter.com/XQP8sgWGc2