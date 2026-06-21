Titul pro outsidery. Tiafoe smetl Fritze a ukončil dlouhé čekání, v Londýně slaví Cerúndolo

DNES, 18:15
Aktuality 7
ATP HALLE a QUEEN'S CLUB - Finálové zápasy na mužských travnatých pětistovkách si podmanili outsideři. Frances Tiafoe v německém Halle nedal šanci krajanovi Taylorovi Fritzovi a získal svůj první titul po třech letech. V Londýně kraloval Francisco Cerúndolo, který opět ve finále na nejrychlejším povrchu skolil Tommyho Paula.
Profily hráčů (7)
Paul Tommy
Fritz Taylor
Tiafoe Frances
Cerundolo Francisco
Frances Tiafoe získal první titul po třech letech (© CARMEN JASPERSEN / AFP)

Fritz – Tiafoe 4:6, 4:6

Osmadvacetiletému Tiafoeovi stačily k vítězství dva využité brejkboly, sám soupeři nenabídl ani jeden. V prvním setu sebral Fritzovi servis za stavu 3:3, ve druhé sadě se mu to podařilo hned v první hře.

Tiafoe před dnešním triumfem, pro který si v Halle došel jako první Američan v historii, získal titul naposledy v červnu 2023 rovněž na trávě ve Stuttgartu. Následující čtyři finálové zápasy prohrál, včetně únorového neúspěchu v Acapulku.

Jedná se o jeho celkově čtvrtou trofej a ve čtvrtfinále přežil mečboly proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Fritz naopak prohrál druhé finále během dvou týdnů, recept nenašel ani na dalšího krajana Bena Sheltona ve Stuttgartu.

 

Cerúndolo – Paul 6:7, 6:4, 6:3

Cerúndolo získal na podniku stejné kategorie v Queen's Clubu druhý titul v probíhající sezoně, když skolil předloňského šampiona Paula a ukončil jeho devítizápasovou neporazitelnost v tomto dějišti.

Argentinec v úvodním setu neudržel vedení 3:1 a nakonec prohrál 4:7 v tie-breaku. Ve druhé sadě sice jako první ztratil servis, ale přesto vyrovnal. Obrat dokonal v rozhodujícím setu, v němž Paulovi nepomohly ani čtyři odvrácené mečboly.

Sedmadvacetiletý Cerúndolo navázal na únorový triumf z Buenos Aires, celkově si připsal pátý titul v kariéře a slaví největší triumf. Na trávě uspěl podruhé, když před třemi lety v Eastbourne ve finále porazil stejně jako dnes Paula.

Výsledky: Halle | Queen's Club

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

7
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pantera1
21.06.2026 18:33
To už tam raděj mohli dát fotku Ceruzky, než toho prdelatýho Ploskonosca, na něho jsem čekala fakt celej den .
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PTP
21.06.2026 18:34
Františka má roztomilou mezírku.
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pantera1
21.06.2026 18:40
Tak ať si ju strčí do tý svý vystouplý.......... . Tommy to vzal sportovně, i když byl nešťastnej, aji kšiltovku sundal .
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 18:39
buď ráda, že jsem na tu fotku nedal i jeho zadek
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pantera1
21.06.2026 18:42
Aspoň bych si mohla pěkně kopnout a ta by sedla .
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hanz
21.06.2026 18:46
To už by se tam nic nevešlo...
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PTP
21.06.2026 18:20
Prdeláč a Ceruzka vítězí, Krasavci zůstali na ocet
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