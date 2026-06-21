Titul pro outsidery. Tiafoe smetl Fritze a ukončil dlouhé čekání, v Londýně slaví Cerúndolo
Fritz – Tiafoe 4:6, 4:6
Osmadvacetiletému Tiafoeovi stačily k vítězství dva využité brejkboly, sám soupeři nenabídl ani jeden. V prvním setu sebral Fritzovi servis za stavu 3:3, ve druhé sadě se mu to podařilo hned v první hře.
Tiafoe před dnešním triumfem, pro který si v Halle došel jako první Američan v historii, získal titul naposledy v červnu 2023 rovněž na trávě ve Stuttgartu. Následující čtyři finálové zápasy prohrál, včetně únorového neúspěchu v Acapulku.
Jedná se o jeho celkově čtvrtou trofej a ve čtvrtfinále přežil mečboly proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Fritz naopak prohrál druhé finále během dvou týdnů, recept nenašel ani na dalšího krajana Bena Sheltona ve Stuttgartu.
Cerúndolo – Paul 6:7, 6:4, 6:3
Cerúndolo získal na podniku stejné kategorie v Queen's Clubu druhý titul v probíhající sezoně, když skolil předloňského šampiona Paula a ukončil jeho devítizápasovou neporazitelnost v tomto dějišti.
Argentinec v úvodním setu neudržel vedení 3:1 a nakonec prohrál 4:7 v tie-breaku. Ve druhé sadě sice jako první ztratil servis, ale přesto vyrovnal. Obrat dokonal v rozhodujícím setu, v němž Paulovi nepomohly ani čtyři odvrácené mečboly.
Sedmadvacetiletý Cerúndolo navázal na únorový triumf z Buenos Aires, celkově si připsal pátý titul v kariéře a slaví největší triumf. Na trávě uspěl podruhé, když před třemi lety v Eastbourne ve finále porazil stejně jako dnes Paula.
Výsledky: Halle | Queen's Club
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