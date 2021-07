To byl válec! Debutant Kopřiva ve Gstaadu deklasoval 6-1 6-0 Ymera a je už v semifinále

ATP GSTAAD - Vít Kopřiva si dál užívá svůj debut na turnaji ATP. V netradičních podmínkách na antuce ve švýcarském Gstaadu dnes deklasoval 6-1 6-0 bezradného Švéda Mikaela Ymera a postupem do semifinále si zajistil premiérový posun do Top 200 světového žebříčku. O finále si zahraje s Ruudem, nebo Pairem.

Vít Kopřiva dosud pouze třikrát postoupil do semifinále challengerů. Všechna si zahrál v letošní sezoně, finále ale vybojovat nedokázal.



Nyní však 24letý Čech prožívá životní turnaj ve Gstaadu, kde mu sedly tenisově netypické horské podmínky ve výšce tisíc metrů nad mořem.



Kopřiva ve Švýcarsku nejprve na druhý pokus prošel dvoukolovou kvalifikací podniku ATP a následně při premiéře v hlavní soutěži vyhrál další tři zápasy.



Po úvodní hladké výhře nad domácí divokou kartou Johanem Niklesem a životním skalpem světové desítky Kanaďana Denise Shapovalova dnes předvedl dominantní výkon proti 96. hráči světa Mikaelu Ymerovi.



Český tenista od úvodu zápasu diktoval tempo hry a o rok a půl mladšímu Švédovi povolil uhrát první a nakonec i poslední game až za stavu 4-0. Ve druhém setu Kopřiva vyhrál všech 12 výměn po svém podání a na returnu ztratil jen šest míčků. Za pouhých 51 minut zvítězil 6-1 6-0.



S hráčem Top 100 hrál Kopřiva teprve pošesté v kariéře a už počtvrté nad ním dokázal zvítězit. Dnešním postupem do semifinále získal jistotu, že se v novém vydání světového žebříčku posune poprvé do Top 200.



Podrobnosti připravujeme.