Totální česká katastrofa ve Wimbledonu: Všech osm nadějí končí, Fruhvirtová schytala debakl

DNES, 21:07
Aktuality 41
WIMBLEDON - Kvalifikace letošního ročníku Wimbledonu dopadla pro české tenisty tím nejhorším možným způsobem. Všech osm našich nadějí totiž v Roehamptonu ztroskotalo hned v prvním kole a boje o hlavní soutěž tak budou pokračovat bez české účasti. Po pondělním nezdaru Zdeňka Koláře neuspěla v úterý včetně Lindy Fruhvirtové ani jedna ze sedmi Češek.
Profily hráčů (7)
Knutson Gabriela
Kolář Zdeněk
Sisková Anna
Fruhvirtová Linda
Šalková Dominika
Havlíčková Lucie
Valdmannova Vendula
Samson Laura
Linda Fruhvirtová schytala ve Wimbledonu výprask (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Naprostá katastrofa. Tak by se dalo jednoduše shrnout české vystoupení v kvalifikaci letošního Wimbledonu. Potupnou sérii odstartoval v pondělí Kolář po porážce 3:6, 3:6 s Tomem Gentzschem. A v úterý to bylo ještě podstatně horší. Také dnes měli naši tenisté nulovou úspěšnost, ačkoli nastoupilo sedm Češek.

Nejhůř dopadla Fruhvirtová po výprasku 2:6, 1:6 od australské hvězdičky Emerson Jonesové. Zatímco loni měla skvělou travnatou část sezony a prošla ve Wimbledonu tříkolovou kvalifikací, letos prohrála všechny tři zápasy na trávě. Dohrála i Dominika Šalková, jež neuspěla v grandslamové kvalifikaci ani podeváté, nezvládla roli favoritky a podlehla 6:7, 6:3, 4:6 Iryně Šymanovičové.

Chuť českým fanouškům nespravily ani Anna Sisková, debutantka na dospělých grandslamech Vendula Valdmannová, Gabriela Knutsonová a další z mladých talentů Laura Samson. Nejblíže k postupu měla Sisková, která jako jediná uhrála set a v rozhodující sadě ztratila náskok 3:0.

Českou pohromu v Roehamptonu, kde se kvalifikační boje hrají, dokonala Lucie Havlíčková. Bývalá šampionka juniorského French Open po obrovské bitvě nestačila 5:7, 7:5, 4:6 na antukovou specialistku Maríu Lourdes Carléovou.

V hlavní soutěži Wimbledonu se tak představí 14 českých zástupců a z kvalifikace je nikdo nedoplní. Hlavní soutěž nejslavnějšího tenisového turnaje startuje v pondělí 29. června. Rozlosování proběhne v pátek.

Výsledky kvalifikace Wimbledonu: Muži | Ženy

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

41
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misa
23.06.2026 22:00
Linda Fruhvirtová vždy po nějakém nadějnějším výsledku rozjede sérii proher, teď je na čísle 4.

Co si asi myslí rodiče F., kteří měli sny pomalu o nových Williamsových a nakonec je z jedné dcery tenistka na ITF okruh a druhá nehraje vůbec?
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chlebavevaju
23.06.2026 22:03
Ta Fruhvirtovic rodinka je celkově nějaká shnilá! Tlačily holky na sílu, jen samej dril, žádná zábava, chtíč velkých výsledků už od brzkých let a jak to dopadlo vidíme sami! Jedna odrovnaná na práškách a druhá herně totálně nekonkurenceschopná!
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Serpens
23.06.2026 22:16
Nejspíš se s tím museli smířit. Kuchařka a pejskařka Brenda už se nevrátí a Linda nemá dost talentu, bude jako Martincová.
Jen se bojím, že Kovačkovy budou ten samý problém, taky je to tam samý dril, kariéry jim v podstatě řídí rodiče a například u Aleny už se začíná projevovat nedostatek talentu, Jana zase je hrozně pubertální.
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Dobry-den
23.06.2026 21:52
Po tom minulém povedeném týdnu celkem studená sprcha. K tomu ta Markéta. Snad se holky nedomluvily a nevyhučely schválně ze soucitu. Nechce se mi věřit, že to jsou všechny až taková telátka...
Tak třeba to bude na střídačku a příští týden to zase bude super. Snad.
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Alexandris
23.06.2026 21:49
Žádná katastrofa, neblaznete! Až budeme mít v hlavní soutěži 20 hráček a dalších 10 vpadne v kvalde, tak zase budete psát o kolapsu nadějí
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chlebavevaju
23.06.2026 21:44
Všechny tyhle Havlíčkové, Fruhvirtovky, Šalkové, Šiškové jsou absolutně neperspektivní dřeva! Zbytečné je finančně sponzorovat, dnes udělaly našemu tenisovému renomé tak maximálně obrovskou ostudu!!
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Alexandris
23.06.2026 21:51
Maximální ostudu tady dělají takové komentáře !
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chlebavevaju
23.06.2026 21:54
Sponzorovat takový hráčky je jako házet prachy do kanálu. Česky tenisový svaz už bohužel nefunguje tak, jak fungoval dřív. Transparentnost financí úplně mimo.
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chlebavevaju
23.06.2026 21:42
No prostě ženská tenisová velmoc. Zvykejme si, slavné doby pod dohledem Iva Kaderky jsou pryč.
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Georgino
23.06.2026 21:44
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Georgino
23.06.2026 21:48
Bože, vy vlastenci, řekni, která jiná země má v hlavní soutěži 10 nebo kolik žen.
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hanz
23.06.2026 21:40
České hvězdičky prej... možná tak vyhořeliny... DĚS, BĚS...
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tommr
23.06.2026 21:36
Ráno jsem tu trochu z legrace psal že by dneska mohly prohrát všechny naše holky a ono se to málem stalo skutečností. Za to že to místo 0:10 skončilo "jen" 1:9 vděčíme Sáře Bejlek která přitom měla nejtěžší soupeřku a asi jen málokdo věřil že by mohla vyhrát. A i ta Sára málem prohrála když ve druhém setu musela odvracet mečbol ...
Doufám že dnešek byl jen statistickou odchylkou vyrovnávající skvělé víkendové výsledky a že ve Wimbledonu bude zase dobře ...
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Serpens
23.06.2026 21:38
To není statistická odchylka, to je urvané kyvadlo po mocném poryvu bočního větru.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.06.2026 21:26
Lucie Havlíčková je bez budoucnosti stejně jako např. FruLi či Palice. Byla vyhlášená nejlepší juniorkou roku 2022, vyhrála singla a debla na FO a na USO vyhrála debl a v singlu byla ve finále. Debl vyhrála s Dianou Shnaider. Rozdíl mezi nimi je úctyhodný.

Zkusila snad všechno, co zkusit mohla, a pořád nic. Nemá na to hlavu. Myslím, že zanedlouho (třeba za rok až dva) ukončí kariéru, protože jí nebude bavit trčet někde mezi 3. a 4.stovkou.
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Serpens
23.06.2026 21:32
Hlavně si myslím, že sama hrát moc nechce, ale okolí ji nutí (přesvědčuje). V tom podcastu s jejím tátou to bylo zjevné.
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falcon_heavy
23.06.2026 21:41
Vidím to stejně, bohužel.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.06.2026 21:46
To bych jim vůbec nevyčítal. Myslí si, že má obrovský talent (byla nejlepší juniorkou roku 22), a že má smysl bojovat a dřít, a že úspěch se pak dostaví. Jenže snad nic, co Lucie dělá, nefunguje. A je z toho frustrovaná a frustrace u ní pak roste pozitivní zpětnou vazbou.
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Serpens
23.06.2026 21:50
Nefunguje, protože sama nechce. Talent nepochybně má, jinak by se nedokázala tak rychle vrátit. Jenže ona se vracet vůbec nechtěla, přemluvili ji. Talent je k ničemu, když to dělat prostě nechcete.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.06.2026 21:59
A co jiného může dělat namísto profi tenisu? Vystudovat nějaký nudný obor na sportovní fakultě a pak co? Může pracovat celý život ve Starbucks jako ve své pauze! Věřím, že ona sama chce hrát tenis a být v něm úspěšná, ale prostě jí to nejde.
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Serpens
23.06.2026 22:09
Do hlavy jí samozřejmě nevidím, ale jednak ten podcast s tátou, její prupovídky při zápasech často dost za hranou, její časté vypouštění zápasů, ve kterých jí to nejde mi dávají důvod k tomu si myslet, že by nejraději dělala něco jiného, a taky si myslím, že to už nebude dlouho trvat, kdy opravdu definitivně s tím sekne.
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Alexandris
23.06.2026 21:57
A co treba zranění? Co si ona myslí nech na ni!
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misa
23.06.2026 21:51
Někteří otcové v dětství rozhodnou, že z dcer budou tenisové hvězdy a až holky dospějí, u některých z nich se ukáže, že tenis jim nic neříká... Nucení k ničemu nepomůže a může způsobit velké psychické problémy.
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Georgino
23.06.2026 21:49
Ale třeba kafe dělá dobrý.
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Alexandris
23.06.2026 21:54
Ty bys mohl ukončit kariéru už zítra, děkuji
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Kapitan_Teplak
23.06.2026 21:17
A holky dneska z deseti zápasů jediná výhra, to je taky něco.
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Serpens
23.06.2026 21:13
Česká bilance 0:7, to je masakr. Za jediný hrací den. První kolo. Nečekal jsem, že letos nějaká sítem projde, ale takový šílený český debakl, to teprve ne. Tohle se snad ještě nikdy nestalo. Neskutečná ironie, tak brzy po skvělé Lindě v Berlíně.

U Lindy Fruhvirtové jsem věřil v nějaké oživnutí podobně jako v loňském roce, ale skončilo to zaslouženým výprasekm. Kopečky, kopečky a zase kopečky, to na trávě fakt nefunguje.

Dominika Šalková - je fuk, jak hrála, výsledek je vždycky stejný - kolaps v koncovce rozhodujícího setu.

Anna Sisková - taky špatná koncovka třetí sady, asi nehrála špatně, škoda.

Gabriela Knutson měla dnes proti čím dál více uvadající Kruegerové k výhře blízko, ale na konci prvního setu se zranila a to mělo na zápas nemalý vliv. Nakonec neuhrála ani set.

Největším zklamáním je Vendula Valdmannová - celý rok čteme všude možně, jaká z ní bude travařka, a letošní představení na trávě je její jasně nejhorší pasáž sezóny. Byla nejspíš dneska pěkně vyklepaná, nebylo tam nic, její obvyklá dravost, aktivita, ale milion chyb... jen jakási roztřesená juniorka, se kterou si příšerně skřehotající soupeřka dělala, co chtěla. Zvedla se až na konci, ale už bylo pozdě.

Na Lauře bylo hrozně vidět, jak na té trávě neumí. Prakticky identické představení jako v Paříži - těžkopádný pohyb, plno nečistých úderů, chyby od BL, smeče a voleje v síti, prohrané snad všechny gamy po shodách. Laura je opravdu hráčka dvou tváří, někdy je ten tenis pastva pro oči, dnes jen něvěřícně kroutíte hlavou.

A Lucka Havlíčková, která se svým servisem a výškou mohla klidně na trávě uspět, se nechá porazit jihoamerickou antukářkou (podání ztratila devětkrát!) a co tam dnes vyváděla, nad tím opravdu zůstával rozum stát, obzvlášť ve třetím setu, ve kterém soupeřka pomáhala jak jen mohla, Lucie však vždycky dokázala klesnout ještě hlouběji než ona.

A to byla výmluvná tečka za dnešním historickým Wimbledonským krachem, který však může být rychle zapomenut, pokud se holky v hlavní soutěži trochu vytáhnou.
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Serpens
23.06.2026 21:14
Ještě zajímavost pro doplnění - Linda Klimovičová dnes prohrála šestý zápas v řadě, a slovenský zázrak a loňská juniorská šampionka Pohanková rovněž končí po prvním zápase.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.06.2026 21:21
A Slováci mají ve 2.kole víc zástupců než my! Náhoda tomu chtěla! https://www.tenisportal.cz/detail-zapasu/?id=3242925
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Serpens
23.06.2026 21:24
To už mě napadlo během odpoledne, že nakonec budou mít více než my
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 21:36
kola se počítají až v MD
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tenisman1233
23.06.2026 21:23
Lucka hrála to co chtěla Argentinka , hrála čipy,které neumí a polovina z těch 50 chyb byla jen z čopů.
Vendy se snažila hrát aktivně,ale proti té hnusné obraně to prostě nešlo .
Sisková,Knutson nehráli vůbec špatně.
Knutson zhatilo plány to zranění, jinak zápas s Krueger asi nejkvalitnější zápas dnešního programu.
Linda F. doplatila na těžkou soupeřka a ke své hře se neměla šanci dostat.
Šálková,Samson tam to bez komentáře.
...
....
Shrnutí:
Když se sečtoz všechny tyto věci tak je 0:7 naprosto zasloužené,jelikož minimálně 3 mohli postoupit.
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Mony
23.06.2026 21:33
Ano Knutson pohodová kvalitní podívaná..ostatní většinou křeč..
Šišková a Šalková! to už jsou fóbie z koncovek..Havlíčková, jak není na vlně, tak vidět bezradnost..
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Otmar
23.06.2026 21:33
Jo, s tím se dá souhlasit. Akorát mě překvapilo, že FruLinda má nějakou svou hru, nikdy jsem si toho nevšiml.
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misa
23.06.2026 21:39
:)
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tenisman1233
23.06.2026 21:40
Této hry jsem si všiml na letošním AO a FO.Rozehrává si výměny a pak útočí,aspoň se snaží .Ale dnes neměla šanci.
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Mony
23.06.2026 21:25
Ano, výstižné.
Už jsem psal jinde, že tato garnitura hl.mentálně zaostává za holkama, které už do TOP100 proklouzly..
Ano nejvíc herně zklamala Valdmanová, ostatní spíš mentálně..
Mile překvapila pouze Knutson, to byl asi nejkvalitnější náš zápas.
A taky Samson v 1. setu..2.neviděl, nevím co se tam stalo.. Ostatní chronické mentální kolapsy už raději nekomentuji..
FLindu jedinou neviděl.
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Serpens
23.06.2026 21:29
Laura kdykoli se dostala na shodu, prohrála. V druhém setu už byla frustrace očividná.
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Alexandris
23.06.2026 21:42
Havlíčková ve třetím taky svoje podání třikrát přes shodu i výhodu nakonec....
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Georgino
23.06.2026 21:54
Nechápu ten pesimismus, jako kdyby nebyl včerejšek s dvěma tituly. A vy se rejpáte v tom, že druhá garnitura holt ještě není (a třeba nebude nikdy) první.
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Serpens
23.06.2026 21:57
Marně hledám v tom textu, kde jsem zmínil, že na to nemají a nikdy mít nebudou. Ale třeba mi pomůžete... prostě jen popisuju, jak dneska hrály.
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