Totální česká katastrofa ve Wimbledonu: Všech osm nadějí končí, Fruhvirtová schytala debakl
Naprostá katastrofa. Tak by se dalo jednoduše shrnout české vystoupení v kvalifikaci letošního Wimbledonu. Potupnou sérii odstartoval v pondělí Kolář po porážce 3:6, 3:6 s Tomem Gentzschem. A v úterý to bylo ještě podstatně horší. Také dnes měli naši tenisté nulovou úspěšnost, ačkoli nastoupilo sedm Češek.
Nejhůř dopadla Fruhvirtová po výprasku 2:6, 1:6 od australské hvězdičky Emerson Jonesové. Zatímco loni měla skvělou travnatou část sezony a prošla ve Wimbledonu tříkolovou kvalifikací, letos prohrála všechny tři zápasy na trávě. Dohrála i Dominika Šalková, jež neuspěla v grandslamové kvalifikaci ani podeváté, nezvládla roli favoritky a podlehla 6:7, 6:3, 4:6 Iryně Šymanovičové.
Chuť českým fanouškům nespravily ani Anna Sisková, debutantka na dospělých grandslamech Vendula Valdmannová, Gabriela Knutsonová a další z mladých talentů Laura Samson. Nejblíže k postupu měla Sisková, která jako jediná uhrála set a v rozhodující sadě ztratila náskok 3:0.
Českou pohromu v Roehamptonu, kde se kvalifikační boje hrají, dokonala Lucie Havlíčková. Bývalá šampionka juniorského French Open po obrovské bitvě nestačila 5:7, 7:5, 4:6 na antukovou specialistku Maríu Lourdes Carléovou.
V hlavní soutěži Wimbledonu se tak představí 14 českých zástupců a z kvalifikace je nikdo nedoplní. Hlavní soutěž nejslavnějšího tenisového turnaje startuje v pondělí 29. června. Rozlosování proběhne v pátek.
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Co si asi myslí rodiče F., kteří měli sny pomalu o nových Williamsových a nakonec je z jedné dcery tenistka na ITF okruh a druhá nehraje vůbec?
Jen se bojím, že Kovačkovy budou ten samý problém, taky je to tam samý dril, kariéry jim v podstatě řídí rodiče a například u Aleny už se začíná projevovat nedostatek talentu, Jana zase je hrozně pubertální.
Tak třeba to bude na střídačku a příští týden to zase bude super. Snad.
Doufám že dnešek byl jen statistickou odchylkou vyrovnávající skvělé víkendové výsledky a že ve Wimbledonu bude zase dobře ...
Zkusila snad všechno, co zkusit mohla, a pořád nic. Nemá na to hlavu. Myslím, že zanedlouho (třeba za rok až dva) ukončí kariéru, protože jí nebude bavit trčet někde mezi 3. a 4.stovkou.
U Lindy Fruhvirtové jsem věřil v nějaké oživnutí podobně jako v loňském roce, ale skončilo to zaslouženým výprasekm. Kopečky, kopečky a zase kopečky, to na trávě fakt nefunguje.
Dominika Šalková - je fuk, jak hrála, výsledek je vždycky stejný - kolaps v koncovce rozhodujícího setu.
Anna Sisková - taky špatná koncovka třetí sady, asi nehrála špatně, škoda.
Gabriela Knutson měla dnes proti čím dál více uvadající Kruegerové k výhře blízko, ale na konci prvního setu se zranila a to mělo na zápas nemalý vliv. Nakonec neuhrála ani set.
Největším zklamáním je Vendula Valdmannová - celý rok čteme všude možně, jaká z ní bude travařka, a letošní představení na trávě je její jasně nejhorší pasáž sezóny. Byla nejspíš dneska pěkně vyklepaná, nebylo tam nic, její obvyklá dravost, aktivita, ale milion chyb... jen jakási roztřesená juniorka, se kterou si příšerně skřehotající soupeřka dělala, co chtěla. Zvedla se až na konci, ale už bylo pozdě.
Na Lauře bylo hrozně vidět, jak na té trávě neumí. Prakticky identické představení jako v Paříži - těžkopádný pohyb, plno nečistých úderů, chyby od BL, smeče a voleje v síti, prohrané snad všechny gamy po shodách. Laura je opravdu hráčka dvou tváří, někdy je ten tenis pastva pro oči, dnes jen něvěřícně kroutíte hlavou.
A Lucka Havlíčková, která se svým servisem a výškou mohla klidně na trávě uspět, se nechá porazit jihoamerickou antukářkou (podání ztratila devětkrát!) a co tam dnes vyváděla, nad tím opravdu zůstával rozum stát, obzvlášť ve třetím setu, ve kterém soupeřka pomáhala jak jen mohla, Lucie však vždycky dokázala klesnout ještě hlouběji než ona.
A to byla výmluvná tečka za dnešním historickým Wimbledonským krachem, který však může být rychle zapomenut, pokud se holky v hlavní soutěži trochu vytáhnou.
Vendy se snažila hrát aktivně,ale proti té hnusné obraně to prostě nešlo .
Sisková,Knutson nehráli vůbec špatně.
Knutson zhatilo plány to zranění, jinak zápas s Krueger asi nejkvalitnější zápas dnešního programu.
Linda F. doplatila na těžkou soupeřka a ke své hře se neměla šanci dostat.
Šálková,Samson tam to bez komentáře.
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Shrnutí:
Když se sečtoz všechny tyto věci tak je 0:7 naprosto zasloužené,jelikož minimálně 3 mohli postoupit.
Šišková a Šalková! to už jsou fóbie z koncovek..Havlíčková, jak není na vlně, tak vidět bezradnost..
Už jsem psal jinde, že tato garnitura hl.mentálně zaostává za holkama, které už do TOP100 proklouzly..
Ano nejvíc herně zklamala Valdmanová, ostatní spíš mentálně..
Mile překvapila pouze Knutson, to byl asi nejkvalitnější náš zápas.
A taky Samson v 1. setu..2.neviděl, nevím co se tam stalo.. Ostatní chronické mentální kolapsy už raději nekomentuji..
FLindu jedinou neviděl.