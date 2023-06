Travnatý postrach hráček TOP 10. Cornetová s nimi vyhrála už 10 setů v řadě

Alizé Cornetová loni zaznamenala několik cenných skalpů a především grandslamy odehrála se skvělou bilancí 11:4. Letos se ale trápí, na turnajích WTA si připsala pouze 3 výhry ze 13 zápasů a pouze na menším podniku WTA 125k vyhrála dvakrát po sobě.

Také tento týden na první letošní akci na trávě to zpočátku vypadalo na rychlý konec. V Nottinghamu prohrála s domácí Katie Swanovou první set, ale vývoj dokázala otočit a dnes si vyšlápla i na světovou osmičku Mariu Sakkariovou.

V prvním setu řecká favoritka doplácela na spoustu chyb, kterých v sedmi hrách nasekala celkem šestnáct. Jediný game uhrála až za stavu 0:5 po odvrácení čtyř setbolů.

Ve druhé sadě Sakkariová získala od stavu 0:2 sedm fiftýnů v řadě, žádný ze tří brejkbolů ale nevyužila a naopak sama vzápětí už počtvrté přišla o podání. Cornetová si sice v závěru také neodpustila jedno zaváhání na servisu, ale mrzet jí to nemuselo. Po hodině a půl zvítězila 6:1, 6:4 a ve čtvrtém vzájemném utkání si připsala premiérovou výhru.

"Rolling back the years" On my way to the quarter final at #RothesayOpen Qui aurait cru que le gazon deviendrait ma surface préférée ? pic.twitter.com/0kV8FiRps1

33letá Francouzka si připsala celkově 25. skalp hráčky TOP 10, na trávě s nimi od června 2018 neprohrála už 5 zápasů a 10 setů po sobě. Před Sakkariovou přehrála také Elinu Svitolinovou (Eastbourne 2019), Biancu Andreescuovou (Berlín 2021 a Wimbledonu 2021) a Igu Šwiatekovou (Wimbledon 2022). Před devíti lety si ve Wimbledonu vyšlápla i na tehdejší světovou jedničku Serenu Williamsovou.

"Cítím se na trávě dobře. Na začátku roku jsem nehrála dobře, ale věděla jsem, že si to na tomto povrchu můžu užít. S dnešním zápasem jsem moc spokojená. Maria je super těžká soupeřka, její hra je intenzivní a nedá vám bod zadarmo," komentovala bývalá světová jedenáctka Cornetová.

“I didn’t play so good at the start of the year, but I knew I could enjoy myself on this surface. I’m super happy about my match today. Maria is a super tough opponent. She’s so intense & I know mentally she wouldn’t let go of a single point.” pic.twitter.com/SwKlcd1DQ0