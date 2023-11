Úspěšná česká sezona! V TOP 10 žebříčku ji zakončily Vondroušová, Muchová a Krejčíková

Letošní sezonu zakončily v první desítce světového žebříčku tři Češky Markéta Vondroušová (24), Karolína Muchová (27) a Barbora Krejčíková (27). Jedničkou je opět Polka Iga Šwiateková, jež se vrátila na trůn díky pondělnímu triumfu na závěrečném Turnaji mistryň. Mužskému pořadí dál vládne Novak Djokovič a má téměř jisté, že už poosmé v kariéře uzavře tenisový rok na postu světové jedničky.

Wimbledonská vítězka Vondroušová minulý týden na Turnaji mistryň prohrála všechny tři zápasy a v konečném žebříčku je sedmá. Hned za ní je finalistka Roland Garros Muchová, jež v Mexiku nemohla startovat kvůli zraněnému zápěstí. Světovou desítku uzavírá Krejčíková.

V první padesátce je celkem osm českých tenistek: trio z top 10 doplňují Petra Kvitová (14.), Marie Bouzková (34.), Karolína Plíšková (37.), Linda Nosková (41.) a Kateřina Siniaková (45.). V elitní stovce je ještě 89. Linda Fruhvirtová.

Druhý rok po sobě skončí první Šwiateková. Čtyřnásobná grandslamová vítězka se vrátila do čela díky výhře nad Američankou Jessicou Pegulaovou ve finále Turnaje mistryň. Dvaadvacetiletá Polka byla na trůnu od dubna 2022 do letošího září, kdy ji po US Open vystřídala Aryna Sabalenková. Běloruskou rivalku Šwiateková porazila v Cancúnu ve víkendovém semifinále.

Světovou jedničkou ve čtyřhře je poprvé v kariéře Australanka Storm Hunterová. Nejlepší Češkou v deblovém žebříčku je na desátém místě Siniaková, jež byla ještě v polovině září v čele pořadí.



Finalistky posledního turnaje

1. (2.) Šwiateková (Pol.), Turnaj mistryň vítězka

5. (5.) Pegulaová (USA), Turnaj mistryň finalistka



Největší skoky v první stovce

↑ 77. (115.) Kalinská (-)

↓ 52. (38.) Cocciarettová (It.) a 80. (66.) Townsendová (USA)



Skok do první stovky

77. (115.) Kalinská (-)

82. (104.) Bektasová (USA)



Vypadnutí z první stovky

108. (95.) Yue Yuan (Čína)

113. (100.) Birrellová (Austr.)



Mužskému žebříčku nadále vládne rekordman Djokovič. Šestatřicetiletý Srb vybojoval v uplynulém týdnu v Paříži svůj jubilejní 40. titul z podniků Masters a navýšil náskok na druhého Carlose Alcaraze, který naopak v hale Bercy ztroskotal hned na úvodním soupeři.

Majiteli 24 grandslamových trofejí stačí jediná výhra na Turnaji mistrů v Turíně, aby už poosmé v kariéře zakončil sezonu v čele žebříčku. Pokud by prohrál všechny tři zápasy ve skupině, musí doufat, že se Alcaraz nestane neporaženým šampionem závěrečného vrcholu roku.

V elitní stovce má Česko dva zástupce. Jiří Lehečka je na 31. místě a Tomáš Macháč stále figuruje na svém maximu, 64. příčce.



Finalisté posledního turnaje

1. (1.) Djokovič (Srb.), Paříž vítěz

14. (17.) Dimitrov (Bulh.), Paříž finalista



Největší skoky v první stovce

↑ 95. (108.) Thiem (Rak.)

↓ 88. (78.) Coría (Arg.)



Skok do první stovky

95. (108.) Thiem (Rak.)

97. (105.) Marterer (Rak.)



Vypadnutí z první stovky

101. (100.) Broady (Brit.)

102. (93.) Shapovalov (Kan.)



