Velký návrat rivalek. Plíšková předvedla nejlepší výkon od finále Wimbledonu, žasl komentátor

Byla to velká tenisová jízda, nespoutaná ofenzivní bitva a diváci v Brisbane se bavili. Plíšková po prohrané první sadě otáčela vývoj zápasu, vyhrála tie-break a svou rivalku, která měla od tenisu ještě o rok delší pauzu, nakonec udolala.

"Neskutečný zápas dvou bývalých světových jedniček. Bylo to to nejlepší, co jsem od Plíškové viděl od Wimbledonu 2021. A jak je možné, že je Ósakaová tak dobrá? Wow, dámy!" glosoval na sociální síti X tenisový komentátor José Morgado.

Karolina Pliskova hits 16 (!) aces and and beats Naomi Osaka 3-6, 7-6(4), 6-4 and reach the last 16 in Brisbane, where she is a three time champ.



BPs converted

Osaka 2/12

Pliskova 2/2



Incredible match and level from the two former world number #1s.



