Neskutečná řežba! Plíšková v Brisbane udolala Ósakaovou, v osmifinále je i Nosková

Karolína Plíšková (31) vstoupila do svého oblíbeného podniku v Brisbane vydřenou výhrou 3:6, 7:6, 6:4 ve fenomenálním souboji bývalých světových jedniček s vracející se maminkou Naomi Ósakaovou (26), který nabídl záplavu vítězných úderů a es. Se třemi triumfy nejúspěšnější hráčka turnaje a vítězka dvou posledních ročníků bude ve čtvrtek útočit na první čtvrtfinálovou účast od dubna. Do osmifinále postoupila i Linda Nosková (19) po vítězství 6:4, 4:6, 6:4 nad nasazenou Soranou Cirsteaovou (33).

Ósakaová – Plíšková 6:3, 6:7, 4:6

Karolína Plíšková má za sebou jednu z nejhorších sezon kariéry. Rodačka z Loun sice dosáhla na čtvrtfinálovou účast na Australian Open, v Dubaji a ve Stuttgartu, ale za celý rok neuhrála ani jedno semifinále a momentálně jí patří až 39. místo v žebříčku.

Krizi, která v podstatě trvá od začátku roku 2022, do něhož po zlomenině ruky vstupovala se zpožděním, by mohla zlomit v oblíbeném Brisbane. Do australské metropole se turnaj WTA vrátil po dlouhých čtyřech letech a dvojnásobná grandslamová finalistka je se třemi triumfy jeho nejúspěšnější hráčkou. Coby nasazená šestnáctka měla letos na úvod volno.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

Vítězka tří z posledních čtyř ročníků této akce začala svůj útok na hattrick v tomto dějišti a první finále od srpna 2021 v souboji bývalých světových jedniček s Naomi Ósakaovou, která absolvovala své první soutěžní zápasy po mateřské pauze a od září 2022. Vzájemnou bilanci s japonskou hvězdou upravila na 4:2.

Duel se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou nabídl parádní podívanou a určitě bude na konci sezony patřit k nejlepším letošním utkáním na ženském tenisovém okruhu. K vidění bylo 30 es a 87 vítězných úderů oproti pouhým 36 nevynuceným chybám. Plíšková zakončila zápas se 16 nechytatelnými servisy a poměrem 47 winnerů a 24 minel.

Plíšková v posledních dvou sezonách nezvládla úvodní zápas a další neúspěšný vstup do tenisového roku mohla zaznamenat ve středu. S Ósakaovou totiž hladce prohrála úvodní set a v tom následujícím čelila za stavu 1:1 třem brejkbolům v řadě. Všechny hrozby však zlikvidovala a definitivně se dostala do zápasu.

Po zvládnutém tie-breaku, který získala 7:4, ale ještě zdaleka neměla vyhráno. Rozhodující dějství rozhodl jediný break. Česká tenistka jej slavila ve třetím gamu a hned v tom následujícím musela likvidovat dva brejkboly. S další hrozbou si poradila v osmé hře a neskutečnou řežbu zakončila čistou hrou na servisu. V utkání využila obě brejkbolové šance a sama odvrátila 10 z 12 možností soupeřky na brejk.

What about... THESE STATS?



Gonna be tough to find a better WTA match stats-wise all year.



87 winners, 36 unforced errors. pic.twitter.com/aW5oH3iCXd — José Morgado (@josemorgado) January 3, 2024

V Brisbane, kde vyhrála 18 z 20 utkání, hraje svůj první turnaj od půlky září. Loňskou sezonu musela Plíšková ukončit předčasně kvůli problémům s levým zápěstím. Ve čtvrtek zaútočí na první vítěznou sérii a první čtvrtfinále od konce dubna.

Také v osmifinále narazí na grandslamovou vítězku, nasazená trojka Jelena Ostapenková zvládla duel s Camilou Giorgiovou. S Lotyškou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 5:5, loni s ní prohrála v Adelaide i v Cincinnati.

Nosková – Cirsteaová 6:4, 4:6, 6:4

Linda Nosková odstartovala letošní sezonu stejně jako tu loňskou odvráceným mečbolem. Před rokem v Adelaide to dotáhla z kvalifikace až do svého prvního finále na nejvyšší tour a o titul by si určitě ráda zahrála i na další silně obsazené "pětistovce" v Brisbane.

Jedna z nejtalentovanějších teenagerek na okruhu začala úvodní turnaj sezony více než tříhodinovou bitvou s kvalifikantkou a 192. hráčkou světa Tímeou Babosovou. Všechny tři sety potřebovala také ve druhém kole proti zástupkyni TOP 30 pořadí a nasazené desítce Soraně Cirsteaové.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

Aktuálně 40. žena pořadí, která ale v live žebříčku po odečtení bodů za loňské finále v Adelaide momentálně figuruje mimo TOP 60, se opět na kurtu zdržela přes dvě hodiny. Finalistka loňského Livesport Prague Open nevyužila dva setboly na returnu a málem o náskok v úvodní sadě přišla. Za stavu 5:4 se totiž dostala na vlastním servisu do manka 0:40 a musela si poradit s celkem pěti brejkboly.

Ve druhém dějství se jí podařilo srovnat z 2:4 na 4:4, jenže set zakončila dalším ztraceným podáním a rozhodující sadě se tak nevyhnula. Ve čtvrté hře zvládla další kritický moment v podobě brejkbolu soupeřky, o tři gamy později sebrala Cirsteaové servis, ačkoli Rumunka vedla už 40:0, a náskok si pohlídala až do konce utkání.

Noskové se při debutu v Brisbane podařilo dosáhnout na první vítěznou sérii na jednom turnaji od srpnového osmifinále na "tisícovce" v Cincinnati. O první čtvrtfinálovou účast od překvapivé porážky ve finále Livesport Prague Open bude usilovat proti kvalifikantce a hráčce druhé stovky Julii Rieraové.



Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.