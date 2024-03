VIDEO: Hvězdní zaměstnanci v Indian Wells. Tenisté si vyzkoušeli roli ochranky či prodavače

13.03.

Gauffová překonala rekord Wozniacké

Coco Gaufffová v Indian Wells postoupila do celkově 13. čtvrtfinále na turnajích WTA 1000 (od roku 2009), čímž překonala rekord hráček do 21 let. Dosud se o něj dělila s Dánkou Caroline Wozniackou.