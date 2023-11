Vondroušová chce po zklamání v Cancúnu splnit v BJK Cupu roli jedničky. Nefouká tady a je to rovné, takže paráda

Markéta Vondroušová (24) se po návratu z Turnaje mistryň naplno zapojila do přípravy před finálovým turnajem o Pohár Billie Jean Kingové. V Seville si již vyzkoušela kurt a v rozhovoru s českými novináři uvedla, že věří, že jí podmínky budou sedět více než v Cancúnu, který ji zklamal. Výběr kapitána Petra Pála vstoupí do týmové soutěže v úterý proti úřadujícím šampionkám ze Švýcarska a Vondroušová je připravena převzít roli české jedničky.

"Mám tyhle dvě soutěže odmala ráda. Myslím, že je to hezké zakončení sezony. Dát se po přeletu z Mexika za dva dny dohromady je docela náročné, ale program je takový, jaký je. Musím se s tím nějak popasovat," uvedla Vondroušová.

Wimbledonská vítězka letěla z Cancúnu zhruba dvacet hodin, dvakrát přestupovala. Při premiérové účasti na Turnaji mistryň prohrála všechny tři zápasy ve skupině a do semifinále se neprobojovala. V Cancúnu jí vadil špatně připravený kurt a složité povětrnostní podmínky.

"Všechny jsme byly z turnaje zklamané, zápasy se mi tam nehrály dobře. Ten poslední byl asi v největším větru, ale byl nejlepší, takže jsem si trochu spravila chuť. Už jsem hrála dobře, akorát obecně to tam bylo hrozně náročné," vrátila se k duelu s Američankou Cori Gauffovou, v němž získala poprvé na turnaji set. Utkání prohrála 7:5, 6:7, 3:6.

Coby šestá hráčka světa bude plnit v Poháru Billie Jean Kingové roli české jedničky. "Už jsem to zažila. Je hezké být v týmu první, akorát je to větší tlak a lidi od toho čekají víc. V týmu jsem ale hrozně ráda a užívám si to,“ uvedla Vondroušová, která v reprezentaci vyhrála posledních deset zápasů. "Nevím, čím to je. Uvidíme, co se bude dít tady. Teď se mi v těchto soutěžích dařilo neskutečně a chtěla bych si to udržet i teď, když budu jednička," doplnila.

The second most successful nation in the 60 years of #BJKCup



Take a closer look at Czechia https://t.co/6vtFC4dBw2@jsmeceskytenis pic.twitter.com/gasi8D2Iyb — Billie Jean King Cup (@BJKCup) October 17, 2023

S prostředím v Seville je spokojená. Finálový turnaj se odehraje na tvrdém povrchu na stadionu La Cartuja. "Je to super, stokrát lepší než v Mexiku. Jsem spokojená. Nefouká tady a je to rovné, takže úplná paráda," uvedla s úsměvem Vondroušová. Od US Open ji trápil bolavý loket, ale nyní se cítí v pořádku. "Než jsme odlétali do Mexika, tak jsem moc netrénovala. Dostala jsem i několik injekcí, neservírovala jsem úplně naplno a kolikrát jsem se s tím prala. Ale teď jsem to v žádném zápase necítila, takže jsem ráda, že můžu zase podávat na sto procent," uvedla sokolovská rodačka.

Ve finálovém turnaji soutěže známé dříve jako Fed Cup, která nese jméno americké tenisové legendy, figuruje Vondroušová i potřetí. Nechyběla ani před dvěma lety v Praze a vloni v Glasgow. "Nejvíc jsem byla nervózní asi v Praze v O2 areně. Tlak doma je mnohem větší než venku a byl to pro mě docela silný zážitek. I tam se mi ale povedlo vyhrát dva zápasy, takže to bylo super. Hrozně ráda reprezentuju a jsem ráda, že tu mohu být," řekla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Přestože má za sebou náročný přesun a program, věří, že bude do úterního duelu se Švýcarkami připravená. "Uvidíme, jak se budu cítit. Je strašně těžké to říct teď. Cítím se docela normálně, ale člověk má trošku adrenalin, jak je v novém prostředí a tak. A zápas je pak samozřejmě jiný. Uvidíme, jak se budu cítit dál," dodala svěřenkyně trenéra Jana Hernycha.

Na úvod proti obhájkyním titulu ze Švýcarska

České tenistky vstoupí v úterý do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. V úvodu narazí v Seville na obhájkyně titulu Švýcarky, o tři dny později se utkají ve skupině A s výběrem USA. Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny. Kapitánovi Petru Pálovi chybí zraněná Karolína Muchová, z Turnaje mistryň ale vedle Markéty Vondroušové dorazí Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. U Švýcarek je nejasný start těhotné Belindy Bencicové. Zápas začne na stadionu La Cartuja nejdříve v 16:00.

"Nic jiného než Švýcarsko teď v hlavě nemám. Musíme udělat první krok a víme, že to bude těžké. Je to zkušený tým, který hraje řadu let pospolu a dobře se zná. Je to taková klasika. Vždycky hrály velmi dobře," řekl novinářům Pála.

Češky se v samostatné historii utkají se Švýcarkami posedmé. Zatím mají bilanci 3:3, poslední dva zápasy ale prohrály. Předloni podlehly v základní skupině Poháru Billie Jean Kingové 1:2, vloni neuspěly v semifinále 0:2. Bodovaly tehdy Viktorija Golubicová, která porazila Karolínu Muchovou, a Bencicová, jež zdolala Karolínu Plíškovou.

"Na turnaji v Praze prohrály až ve finále a vloni v Glasgow se jim podařilo vyhrát. Vždycky u toho potřebovaly porazit nás. Golubicová navíc hraje v těchto zápasech nadstandardně dobře," uvedl Pála.

Češky usilují o dvanáctý triumf v týmové soutěži, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Vedle šesté hráčky světa Vondroušové, Krejčíkové a Siniakové jsou v týmu Linda Nosková a náhradnice za Muchovou Marie Bouzková.

The #BJKCupFinals schedule is set



Seville, 7-12 November



Get your tickets now



https://t.co/3JyaFPKObv pic.twitter.com/KSwbwUHjIZ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 7, 2023

Švýcarky mají mimo Bencicové (14.) a Golubicové (83.) v nominaci Céline Naefovou (137.), Jil Teichmannovou (142.) a Simonu Waltertovou (167.). "Je to pro nás těžká skupina, ale i my jsme těžkým týmem. Popasujeme se s tím," podotkla Bouzková.

Zatímco Vondroušová se připojila k týmu v neděli a na kurtech v Seville už trénovala, Krejčíková se Siniakovou přiletí po odkladech na Turnaji mistryň v Cancúnu nejdříve dnes. Příjezd na poslední chvíli jim může zkomplikovat přípravu. "Musí si zvyknout na jiný povrch, jiné míče a časový posun. Hrajeme ale večer, tak to se člověk ještě vyspí. Bude to každopádně náročné," řekl Pála.

Systém soutěže se třetím rokem liší. Dříve hrály finále jen dva týmy a na tři vítězné body. Nyní se koná závěrečný turnaj pro dvanáct celků a herní systém zápasů na dva vítězné body. Po úvodních dvouhrách rozhodne v případě stavu 1:1 čtyřhra.

Dilema v nominaci řeší také Švýcarky, neboť největší hvězda a olympijská šampionka z Tokia Bencicová v minulých dnech oznámila, že je těhotná. Její start je nejistý. "To je asi otázka pro doktora. Neříkali nic. Dvouhru si moc nedokážu představit, navíc od turnaje v San Diegu nehrála. Ale berte mě s rezervou," řekl Pála.

Po utkání se Švýcarskem se Češky střetnou v pátek s USA. Američanky jsou bez hlavních hvězd Coco Gauffové, Jessicy Pegulaové a naposledy se omluvila i Madison Keysová. "Nad Američankami zatím nepřemýšlím. Máme před sebou teprve první krok, který je strašně těžký a teprve poté se můžeme bavit o tom, zda bychom chtěli v pátek postoupit," dodal Pála.