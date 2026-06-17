Vulgarity, ostuda a vlna kritiky. Moderátorky se musely za rozhovor s tenistou omlouvat
Moutet v prvním kole urval bitvu s krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem a po těsném vítězství 6:7, 6:4, 7:6 byl plný emocí. Francouzský bouřlivák se však rozhodl dostat je ven ve velmi nevhodný moment.
Nejprve použil vulgární výraz, aby popsal, jak se cítil, když Mpetshi Perricard odvrátil mečbol druhým podáním o rychlosti přibližně 228 kilometrů za hodinu. Když ho moderátorka Jenny Drummondová požádala, aby to neopakoval, Moutet to řekl ještě třikrát.
Drummondová se za tyto výrazy omluvila, ale Moutet znovu třikrát nadával. V rozhovoru se sice pokoušela pokračovat, ale nakonec musel být předčasně ukončen. Rovněž moderátorka Clare Baldingová se za tyto výrazy následně omluvila.
Moutet na situaci reagoval na svém Instagramu a ani tímto vyjádřením si zřejmě fanoušky nezískal. Spíš naopak. "Jen jsem vtipkoval, doufám, že jste se neurazili. Díky za lásku."
Aktuálně 36. hráč světa Moutet zřejmě dostane za takové chování pokutu přímo od vedení ATP. Nebude rozhodně první. Svými excesy na kurtech i mimo ně je známý a v minulosti byl pokutován nejen ze strany ATP, ale také od francouzské federace.
Jeho chování dokonce vedlo i k tomu, že s ním francouzská tenisová federace (FFT) přerušila v listopadu 2022 spolupráci. Moutet tehdy přišel o finanční podporu. "Nemůžeme tolerovat tento typ chování. Od našich hráčů a trenérů vyžadujeme příkladný přístup," uvedla tehdy FFT, která jistě nebude souhlasit s chováním Mouteta ani v tomto případě.
Mouteta kritizovali i experti. Například ředitel portálu Punto de Break José Morón. "Jedna věc je chtít být vtipný, což se dá udělat mnoha způsoby. Ale není přece třeba dělat něco takového." Rozhovor se rozhodně nelíbil ani Josému Morgadovi či legendárnímu Borisovi Beckerovi.
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