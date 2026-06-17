Vulgarity, ostuda a vlna kritiky. Moderátorky se musely za rozhovor s tenistou omlouvat

DNES, 16:45
Téma 13
Historicky možná vůbec nejsprostější rozhovor s tenistou přímo na kurtu po zápase byl k vidění v tomto týdnu v Queen's Clubu. A mnohé možná nepřekvapí, že ho má na svědomí Corentin Moutet. Francouzský bouřlivák na prestižním londýnském turnaji několikrát použil nadávku, přestože byl požádán, aby tak nečinil. Následovala vlna kritiky od fanoušků a expertů i omluvy od moderátorek.
Profily hráčů
Moutet Corentin
Corentin Moutet na sebe upozornil v rozhovoru přímo na kurtu (© CAMERON HOWARD / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Moutet v prvním kole urval bitvu s krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem a po těsném vítězství 6:7, 6:4, 7:6 byl plný emocí. Francouzský bouřlivák se však rozhodl dostat je ven ve velmi nevhodný moment.

Nejprve použil vulgární výraz, aby popsal, jak se cítil, když Mpetshi Perricard odvrátil mečbol druhým podáním o rychlosti přibližně 228 kilometrů za hodinu. Když ho moderátorka Jenny Drummondová požádala, aby to neopakoval, Moutet to řekl ještě třikrát.

Drummondová se za tyto výrazy omluvila, ale Moutet znovu třikrát nadával. V rozhovoru se sice pokoušela pokračovat, ale nakonec musel být předčasně ukončen. Rovněž moderátorka Clare Baldingová se za tyto výrazy následně omluvila.

Moutet na situaci reagoval na svém Instagramu a ani tímto vyjádřením si zřejmě fanoušky nezískal. Spíš naopak. "Jen jsem vtipkoval, doufám, že jste se neurazili. Díky za lásku."

Aktuálně 36. hráč světa Moutet zřejmě dostane za takové chování pokutu přímo od vedení ATP. Nebude rozhodně první. Svými excesy na kurtech i mimo ně je známý a v minulosti byl pokutován nejen ze strany ATP, ale také od francouzské federace.

Jeho chování dokonce vedlo i k tomu, že s ním francouzská tenisová federace (FFT) přerušila v listopadu 2022 spolupráci. Moutet tehdy přišel o finanční podporu. "Nemůžeme tolerovat tento typ chování. Od našich hráčů a trenérů vyžadujeme příkladný přístup," uvedla tehdy FFT, která jistě nebude souhlasit s chováním Mouteta ani v tomto případě.

Mouteta kritizovali i experti. Například ředitel portálu Punto de Break José Morón. "Jedna věc je chtít být vtipný, což se dá udělat mnoha způsoby. Ale není přece třeba dělat něco takového." Rozhovor se rozhodně nelíbil ani Josému Morgadovi či legendárnímu Borisovi Beckerovi.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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pantera1
17.06.2026 17:58
Tak nějakej WC Feryna vyklepl Mandarína. Ach jo Kubiku, není to škoda .
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farr
17.06.2026 18:07
Nj stejně spíš potřebuje trénovat a radši by se mel koukat na Lehecku jak se aktivne ma pojmout hra na trave. Je zajimave ze jediny Alcaraz z modernich generačních ročníků na trávě ihned exceloval jako by na ní skoro vyrostl. Jako říct že je už Kuba defakto excelentní antukář a zatím velmi podprůměrný travař ,cmůže vzhledem k jeho servisu znít ujetě ale taká je holt momentálně realita.
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Mac
17.06.2026 18:07
viděl jsem konec prvního setu, ten fery všechno vrátil i s notnou dávkou štěstí a mandarin se z toho zfrustroval...
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Mac
17.06.2026 17:45
aby se ti anglani nepotento... ve filmech se vraždí imrvere, hektolitry krve, na ulicích v Evropě se řežou hlavy, vypíchujou oči, ale v češtině ekvivalent dopr je vyvádí do katalepsie...
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com
17.06.2026 17:13
v clanku sem nikde nenasel co rekl Muze byt doplneno prosim smile
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Ondřej.Jirásek
17.06.2026 17:21
Nemůže A myslím, že na to nepotřebuje člověk ani umět anglicky
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hanz
17.06.2026 17:23
Tomu se, pane come, říká cenzura
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PTP
17.06.2026 17:23
auto
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GaelM
17.06.2026 17:37
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PTP
17.06.2026 17:02
Boris byl nejvtipnější v anglický base.
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easymoneysniper
17.06.2026 17:01
Ostuda to rozhodně nebyla. Víc hráčů jako je Moutet
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pantera1
17.06.2026 16:58
potřeboval se po tom strašným zápase s s Pelikánem odreagovat. No měl se udržet a ulevit si, až ve sprše. Na veřejnosti mu s tímhle pšenka nepokvete. Divím se, že nepřelezl síť a nedal mu přes tlamu, jak byl vzteklej a nevystrčil do kamery holou prdel . Mohlo být ještě podstatně hůř a evidentně je mu to šumák. Přitom umí výborně zahrát, ale hlava a nátura ho teda fest drtí. Ale tak je veselo, no .
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PTP
17.06.2026 16:49
Je to srandista.
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