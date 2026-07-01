Wimbledon: Plíšková vyzve neoblíbenou Šwiatekovou, Menšík jde na Dimitrova! Hraje pět Čechů
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 2. 7.
Češi v akci
Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.) | Court 16 (12:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Šwiateková (3-Pol.) | Centre Court (14:30 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR) | Court 18 (15:30 SELČ)
Menšík (15-ČR) – Dimitrov (Bulh.) | No.1 Court (17:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.) | No.3 Court (17:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíšková vyzve Šwiatekovou, Menšík jde na Dimitrova
Karolína Plíšková hraje Wimbledon poprvé po dvou letech a do All England Clubu se finalistka ročníku 2021 vrátila hladkou výhrou v derby s Terezou Valentovou. Po dlouhé zdravotní pauze se hlavně v posledních měsících prezentuje velmi solidní formou, ovšem v dalším kole ji čeká možná až příliš těžká výzva. Bývalá světová jednička bude čelit Ize Šwiatekové, která je jasnou kurzovou favoritkou. Majitelka šesti grandslamových trofejí a obhájkyně titulu ovšem nemá v letošní sezoně vůbec dobrou formu a hned v úvodním kole se trápila s Taylor Townsendovou. Plíšková tedy nemusí být bez šance, nicméně je potřeba zmínit, že pro Češku je polská hvězda velmi neoblíbenou soupeřkou. Plíšková ve vzájemné bilanci se Šwiatekovou prohrává 0:3 a jednou schytala výprask 0:6, 0:6.
Velmi zajímavou výzvu má před sebou Jakub Menšík, který bude usilovat o vyrovnání svého wimbledonského maxima a zároveň loňského výsledku. Ve druhém kole je tak trochu se štěstím, protože v úvodním zápase měl obrovské potíže s domácím outsiderem Tobym Samuelem, který v rozhodujícím setu vedl o brejk. Menšík ale využil své zkušenosti a připsal si první letošní vítězství na trávě. Výkonnostně se semifinalista nedávného French Open potřebuje okamžitě zlepšit, protože Grigor Dimitrov by měl být ve čtvrtek mnohem větší hrozbou než Samuel. Bývalý třetí hráč světa je skvělým hráčem na trávě, ve Wimbledonu byl v posledních třech letech pokaždé v osmifinále a jeho maximem je semifinále. Hodně bude záležet na kondici Dimitrova, který v poslední době často bojoval se zraněními. Menšík vyhrál oba předchozí souboje, vždy po bitvě, a je mírným favoritem.
Nosková, Lehečka a Bouzková by měli slavit postup
Linda Nosková kralovala krátce před Wimbledonem na generálce v Berlíně, kde ve finále skolila Jessicu Pegulaovou, konečně ukončila dlouhé čekání na druhý kariérní titul a pak dle očekávání úspěšně vstoupila do nejslavnějšího tenisového turnaje. Nasazená Češka si bez větších komplikací poradila s Ellou Seidelovou a snadné vítězství se od ní očekává také ve čtvrtek, kdy nastoupí proti Camile Osoriové. Kolumbijka by byla mnohem nebezpečnější na antuce, nicméně na trávě má negativní kariérní bilanci. Loňská osmifinalistka Nosková by tak měla mít v těchto podmínkách jasnou převahu, pokud potvrdí skvělou formu z přípravných turnajů. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a Nosková jednoznačně ovládla poslední souboj loni v Poháru Billie Jean Kingové.
Roli jasného favorita bude plnit i Jiří Lehečka. Finalista letošního Masters v Miami přijel na Wimbledon po nečekané porážce s Rinkym Hijikatou v Queen's Clubu, kde obhajoval finále, nicméně v All England Clubu si okamžitě spravil chuť. Český tenista odstartoval nejslavnější turnaj drtivým vítězstvím nad nebezpečným a nevyzpytatelným Alexeiem Popyrinem. Pokud předvede takto disciplinovaný výkon i ve čtvrtečním utkání druhého kola, neměl by mít s postupem do další fáze výraznější potíže. Jeho protivníkem bude v česko-slovenském derby Alex Molčan, který zatím na trávě moc zápasů neodehrál, ale potrápil Fábiána Marozsána na Mallorce a ve Wimbledonu vyřadil Daniela Altmaiera. Pro Lehečku tak může představovat hrozbu, ovšem český tenista si nálepku favorita určitě zaslouží.
Kromě Noskové a Menšíka by měla uspět v roli favoritky také Marie Bouzková. Další z nasazených českých nadějí přežila v prvním kole bitvu s nebezpečnou Talií Gibsonovou, znovu potvrdila výbornou formu, protáhla svou aktuální neporazitelnost už na šest zápasů a zatím v Londýně navazuje na triumf z přípravné akce v Nottinghamu. Bouzková byla už dvakrát ve druhém týdnu Wimbledonu, kdežto její soupeřka Tyra Caterina Grantová hraje poprvé v kariéře hlavní soutěž grandslamového podniku. Místo v hlavním losu si zajistila přes kvalifikaci a pak na úvod zaskočila po jasné výhře domácí Katie Boulterovou. Bouzková tak nesmí talentovanou italskou teenagerku podcenit, ačkoli Grantová hraje svůj první profesionální turnaj na travnatých kurtech.
Čtvrteční program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Šwiateková (3-Pol.)
2. M. Berrettini (It.) – Fils (20-Fr.)
3. McNallyová (USA) – Rybakinová (2-Kaz.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Swanová (Brit.) – Keysová (26-USA)
2. Royer (Fr.) – Zverev (2-Něm.)
3. Menšík (15-ČR) – Dimitrov (Bulh.)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Fritz (6-USA) – Kypson (USA)
2. Carreňo (Šp.) – Jódar (23-Šp.) 6:3, 3:6, 6:1, 1:2 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Anisimovová (6-USA) – Keninová (USA)
4. Tiafoe (17-USA) – Choinski (Brit.) / nejdříve v 15:30 SELČ
5. Paoliniová (13-It.) – Golubicová (Švýc.) / nejdříve v 17:30 SELČ
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. De Minaur (5-Austr.) – Mannarino (Fr.)
2. Ealaová (29-Fil.) – Jointová (Austr.)
3. Duckworth (Austr.) – Cobolli (9-It.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.) / nejdříve v 17:30 SELČ
COURT 18 (od 12:00 SELČ)
1. Fery (Brit.) – Virtanen (Fin.)
2. Blinkovová (-) – Kosťuková (12-Ukr.)
3. Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR) / nejdříve v 15:30 SELČ
COURT 4 (od 12:00 SELČ)
1. Danilinová/Kruničová (3-Kaz./Srb.) – Fernandezová/Putincevová (Kan./Kaz.)
2. Starodubcevová/Stearnsová (Ukr./USA) – Haverlagová/P. Udvardyová (Niz./Maď.)
3. Arends/Pel (15-Niz.) – Griekspoor/Van De Zandschulp (Niz.)
4. Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Hanfmann/Struff (Něm.)
COURT 5 (od 12:00 SELČ)
1. Galloway/Peers (USA/Austr.) – Granollers/Zeballos (2-Šp./Arg.)
2. Ljutarevič/Reyes-Varela (-/Mex.) – Bonzi/Rinderknech (Fr.)
3. Doumbia/Reboul (13-Fr.) – Kirkov/Stevens (USA/Niz.)
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – H. Chan/Tausonová (Tchaj-wan/Dán.)
COURT 6 (od 12:00 SELČ)
1. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Göransson/E. King (Švéd./USA)
2. Aojamaová/E. Liang (13-Jap./Tchaj-wan) – Bouzasová/Sönmezová (Šp./Tur.)
3. Burruchaga/Tirante (Arg.) – Collignon/Prižmič (Belg./Chorv.)
4. Bartůňková/Ealaová (ČR/Fil.) – Keninová/Ostapenková (8-USA/Lot.)
COURT 8 (od 12:00 SELČ)
1. Balaji/Demoliner (Indie/Braz.) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)
2. H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.) – Burrageová/Stojsavljevicová (Brit.)
3. Dudeneyová/Xuová (Brit.) – S. Hsieh/Xin. Wang (Tchaj-wan/Čína)
4. Malečková/Škochová (ČR) – Mihalíková/Nichollsová (12-SR/Brit.)
COURT 10 (od 12:00 SELČ)
1. Frantzen/Haase (Něm./Niz.) – R. Ho/Jebens (Tchaj-wan/Něm.)
2. L. Kičenoková/Krawczyková (11-Ukr./USA) – Olijnykovová/Zarazúaová (Ukr./Mex.)
3. Rojer/Winegar (Niz./USA) – Bhambri/Venus (Indie/N. Zél.)
4. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Potapovová/Taggerová (Rak.)
COURT 16 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.)
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Navarrová (23-USA) – Selechmetěvová (Šp.)
2. Z. Svajda (USA) – Majchrzak (Pol.)
3. Dartová/Lumsdenová (Brit.) – Sutjiadiová/Tjenová (Indon.)
4. Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Boulterová/Watsonová (Brit.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
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