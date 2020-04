Wimbledon se konat nebude! Poprvé od II. světové války byl zrušen kvůli pandemii koronaviru

"S lítostí oznamujeme, že Wimbledon je zrušen kvůli pandemii koronaviru, ohrožující obecné zdraví populace. V pořadí 134. ročník se uskuteční od 28. června do 11. července 2021," oznámil All England Club.

"Rozhodnutí se nerodilo lehce. Zvažovali jsme všechny scénáře. V minulosti se Wimbledon nekonal jen v době válek, ale vzhledem ke globální krizi je správné turnaj zrušit," řekl předseda klubu Ian Hewitt.

Wimbledon se poprvé hrál v roce 1877, ženy se přidaly o sedm let později. Turnaj se nekonal pouze během světových válek v letech 1914-1918 a 1940-1945.

"Rád bych poděkoval všem fanouškům, kteří Wimbledon milují, za jejich pochopení současné situace. Vaše vášeň pro Wimbledon turnaj celá léta formuje a bude i dál. Příští ročník bude fantastický," řekl výkonný ředitel klubu Richard Lewis.

Přeložit Wimbledon není jen tak, protože tráva vyžaduje specifické podmínky. Možnost hrát turnaj bez fanoušků vedení klubu odmítlo už minulý týden.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

Wimbledon se měl konat 29. června až 12. července. O možnost obhajovat titul přišla i Barbora Strýcová, která loni triumfovala ve čtyřhře s tchajwanskou tenistkou Su-Wei Hsieh a poté se stala světovou deblovou jedničkou. Ve dvouhrách uspěli Srb Novak Djokovič a Rumunka Simona Halepová.

Nejúspěšnější hráčkou dvouhry je legendární Martina Navrátilová. Devítinásobná šampionka singlu uspěla sedmkrát i ve čtyřhře a čtyřikrát ve smíšené čtyřhře. Dvouhru žen vyhrály dvakrát i Petra Kvitová a jednou Jana Novotná. Mužská dvouhra má jediného českého šampiona, kterým se v roce 1973 stal Jan Kodeš.

"Těžko se to přijímá, že je Wimbledon zrušený. Nejen proto, že je pro mě speciální, ale je to historie tenisu a v kalendáři teď zeje velká díra," uvedla Kvitová. "Bude mi chybět hra na krásné zelené trávě a bílé oblečení, ale příští rok se turnaj určitě vrátí. A užijeme si ho o to víc," konstatovala vítězka turnaje z let 2011 a 2014.

Wimbledon má se od ostatních grandslamů liší nejen travnatým povrchem. Organizátoři při nasazování do soutěže mužů zohledňují i výsledky na trávě. Hrát se může jen v bílém oblečení a neděle na konci prvního týdne je volná.

Kvůli šíření nemoci COVID-19 a s ní souvisejícími opatřeními je tenisové dění na turnajích ATP a WTA přerušeno do 13. července. Dosud byla sezona přerušena do 7. června.

Organizátoři antukového Roland Garros už přeložili pařížský grandslam na 20. září až 4. října, dva týdny po US Open. Pořadatelé newyorského grandslamu zatím pokračují s přpravami turnaje.

The ATP and @WTA have jointly announced the continued suspension of the ATP and WTA Tour until July 13, 2020, due to the ongoing #COVID19 pandemic. — ATP Tour (@atptour) April 1, 2020