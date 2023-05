Ymer už zná výši pokuty. Za výbuch vzteku a poškození umpiru přišel o 900 tisíc korun

Švédského tenistu Mikaela Ymera přišel výbuch vzteku a poničení umpiru na turnaji v Lyonu na 37.370 eur, což je téměř 900 tisíc korun. Hlavní část tvoří pokuta, která následovala po diskvalifikaci ze zápasu druhého kola, přišel také o odměnu za postup včetně 20 bodů do světového žebříčku. Agentuře AP to potvrdil mluvčí ATP Tour.

Čtyřiadvacetiletý Švéd před týdnem v prvním setu po prohraném gamu s Francouzem Arthurem Filsem několikrát udeřil raketou do spodní části umpiru, v němž udělal díru.

Naštvalo ho, že se rozhodčí nešel podívat na stopu míčku, který byl podle něj chybně zahlášen. Když ho v následné výměně Fils brejkl na 6:5, neudržel Ymer nervy. Jeho soupeř si pak dokráčel až pro první titul na okruhu ATP.

Mluvčí tenisového okruhu řekl, že Ymer přišel o 9980 eur (240 tisíc korun) a 20 bodů za postup do druhého kola. Pokuta na místě činila 27.490 eur. Navíc mohou následovat další sankce.

Ymerovi patří v žebříčku 56. místo a turnaj v Lyonu byl pro něj přípravou na Roland Garros. V neděli na pařížské antuce prohrál v prvním kole s Italem Lorenzem Musettim.

"Z videa je jasné, co mě vytočilo a proč jsem reagoval tak, jak jsem reagoval. To mě samozřejmě neomlouvá. Dál už to nemá cenu vysvětlovat," řekl po prohře na Roland Garros.