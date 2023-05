Mikael Ymer byl v Lyonu diskvalifikován. Pasivnímu rozhodčímu raketou rozmlátil umpire

Mikael Ymer ve světovém žebříčku figuruje na 53. místě pouhé tři pozice od svého maxima. Největšího úspěchu na okruhu ATP dosáhl v roce 2021, kdy si zahrál finále v americkém Winston-Salemu.

Nyní na sebe 24letý Švéd upozornil ve francouzském Lyonu, tentokrát však negativně. Po úvodní pondělní výhře nad veteránem Richardem Gasquetem dnes čelil dalšímu domácímu soupeři Arthuru Filsovi a průběh vypjatého zápasu druhého kola proti osmnáctiletému mladíkovi neunesl.

Ymer v prvním setu otočil vývoj z 1:3 na 5:4 a měl setbol, který nevyužil. Když pak za stavu 5:5 míček dopadl na hranu plastové lajny a po neobvyklém odskoku ho nedokázal trefit, dlouho se u rozhodčího marně dožadoval překontrolování stopy tenisáku v antuce.

"Včera jsem podával proti Gasquetovi, on přešel na druhou stranu a pak ještě mohl zkontrolovat dopad míčku. Já míček trefil a ty mi teď řikáš, že dolů nepůjdeš a dopad nezkontroluješ. Ukaž mi stopu," dožadoval se Ymer. "Ještě nikdy se mi nestalo, že by rozhodčí nešel a dopad nezkontroloval."

Následný brejkbol švédský tenista sice odvrátil, ale servis nakonec k velké radosti bouřlivého publika neudržel a cestou na lavičku v něm bouchly saze. Frustrovaný z chování portugalského sudího Rogeria Santose několikrát praštil raketou do umpireové židle, tenisové náčiní se roztříštilo na několik kusů a v umpiru zůstala díra.

Přivolanému supervizorovi pak nezbylo nic jiného, než Ymera diskvalifikovat a Filse 'poslat' do prvního čtvrtfinále na antukovém turnaji ATP.

"Cítím se teď trochu divně, tohle se mi stalo poprvé. On je skvělý hráč a můj dobrý kamarád. Nevím přesně, co se stalo, asi byl trochu nervózní a dolehla na něj atmosféra," řekl v pozápasovém rozhovoru Fils. Francouzský teenager si o vyrovnání maxima na okruhu ATP a premiérový posun do Top 100 zahraje s nasazenou jedničkou Félixem-Augerem Aliassimem z Kanady, nebo Španělem Pablem Lamasem.

Podobný incident se odehrál loni v Acapulku, kde Alexander Zverev po vyřazení ze čtyřhry mlátil raketou do umpiru. Rovněž ho rozlítil sporné zahlášení dopadu míčku. Německý tenista byl tehdy vyloučen ze dvouhry, ve které obhajoval titul, a dostal pokutu 71 tisíc dolarů.