Zverev byl z Acapulca vyloučen! Po deblové porážce mlátil raketou do umpiru

Čtyřiadvacetiletý Zverev se rozčílil po prohře v prvním kole čtyřhry, v níž spolu s brazilským spoluhráčem a dobrým kamarádem Marcelem Melem podlehl britsko-finské dvojici Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara 2-6 6-4 6-10.

Hlavním důvodem Zverevovi agrese bylo sporné rozhodnutí v závěru zápasu. Míček z raket soupeřů dopadl někam k lajně a zatímco umpirový rozhodčí ho viděl ještě stále v kurtu, německý tenista byl přesvědčený o autu.

"Je to 8-6 v tie-breaku, podívej se sakra kam míček dopadl. Podívej se kam dopadl, to je ta tvoje lajna? To je ta tvoje zku*vená lajna? Jsi zku*venej idiot," rozčiloval se Zverev, poté co se soupeři dostali k mečbolu a hned vzápětí ho proměnili.

Německý tenista si pak s přemožiteli podal ruku a čerstvě nahromaděnou negativní energii ventiloval u umpiru, do kterého dvakrát praštil jen kousek od nohy rozhodčího. Pak mu ještě vulgárně nadával a přidal další ránu rozmlácenou raketou, kterou při odchodu z kurtu věnoval jednomu z malých fanoušků.

Zverev v roce 2019 v Acapulcu vyhrál čtyřhru se svým bratrem Mischou a prohrál finále dvouhry proti Nicku Kyrgiosovi. Loni už v singlu triumfoval.

Letos ale titul neobhájí. Kvůli excesu ze čtyřhry byl diskvalifikován i ze dvouhry, ve které v pondělí po historickém nočním duelu vybojoval postup do druhého kola. Zápas s Jensonem Brooksbym skončil až krátce před pátou hodinou ranní místního času, později se nikdy žádný zápas na okruhu ATP nedohrával.

Nyní bez boje postoupil do čtvrtfinále jeho krajan Peter Gojowczyk, který si o semifinále zahraje s Cameronem Norriem, nebo Johnem Isnerem.

Před čtyřmi lety na antuce v Římě se o podobný incident jako postarala Karolína Plíšková. V zápase s Mariou Sakkariovou ji polská rozhodčí Marta Mrozinská 'okradla' o fiftýn v důležitém momentu v závěru utkání a česká tenistka nakonec prohrála. Po zápase třikrát praštila raketou do umpiru a od WTA dostala pokutu. Její výši nezveřejnila, ale mělo jít o šestimístnou částku v korunách.

Další trest za agresivní výbuch čeká s velkou pravděpodobností i Zvereva. Jeho chování nyní bude řešit disciplinární komise ATP. Ta se už od loňského října zabývá v rámci interního vyšetřováním obviněním z domácího násilí, které proti německému tenistovi vznesla bývalá přítelkyně Olga Šarypovová.

Australský bouřlivák Nick Kyrgios dostal v roce 2019 za vzteklé řádění na turnaji v Cincinnati pokutu v celkové výši 113.000 dolarů, následně mu byl po interním vyšetřování udělen distanc na 16 týdnů s půlroční podmínkou a další pokuta 25.000 dolarů. Zároveň mu bylo nařízeno během turnajů docházet k mentálnímu kouči a s terapií zaměřenou na zvládání chování musel pokračovat i v období mimo sezonu.