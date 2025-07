Ztratila jsem všechnu energii, řekla Krejčíková. Vynechala i tiskovku

Turnajová sedmnáctka Krejčíková se potýkala s obtížemi ve třetím setu. Za stavu 2:3 si vzala pauzu na ošetření a nechala si změřit krevní tlak. Vzala si také prášek. Ve chvíli, kdy prohrávala 3:5, odešla na okraj kurtu a rozplakala se.

Podle organizátorů trápily Krejčíkovou nevolnost a celková slabost. "Můžu říct jen to, že v první půlce zápasu jsem si to na kurtu užívala. Cítila jsem se dobře. Pak jsem ale zničehonic ztratila všechnu energii a nedokázala jsem ji načerpat zpátky. Emma prostě byla víc fit než já. Měla víc energie a na konci kontrolovala zápas," řekla Krejčíková.

Příčinu potíží viděla v načasování stravy. "Zaprvé si myslím, že to bylo jídlem. Myslím, že jsem jedla moc brzy. To byl důvod, proč jsem na kurtu začala jíst všechny ty banány a cukry. Ale lepší to nebylo, naopak jsem se cítila hůř a hůř s tím, jak postupoval čas na kurtu. Je to pro mě velmi smutné a nešťastné," uvedla Krejčíková.

Publikum devětadvacetiletou hráčku z Ivančic povzbuzovalo potleskem. Krejčíková sice snížila na 4:5, nasazená desítka Navarrová ale vzápětí duel doservírovala.

"Užívala jsem si každý zápas, který jsem zde odehrála. Byla jsem ráda, že jsem zpět na kurtu, mohu hrát, cítit se bez bolestí, zažít hezké momenty, prožít těžké situace a překonat je. Atmosféru jsem si užívala, stejně jako pozici, ve které jsem byla. Bohužel to skončilo takhle, což je pro mě velmi nešťastné. Jsem z toho smutná a zklamaná," podotkla.





Navarrové popřála do další fáze turnaje hodně štěstí. "Samozřejmě je to hráčka první desítky a dobrá hráčka. Sbírá hodně úspěchů. Byl to těžký zápas, to je celé. Přeju jí jen to nejlepší do dalších zápasů. Každopádně se v budoucnu budu těšit na odvetu," uvedla Krejčíková.

Po Wimbledonu čeká českou tenistku velký propad v žebříčku. Ze současné 16. příčky by měla klesnout na 77. místo. Na turnaji by ale mohla pokračovat ještě ve čtyřhře. Poté plánuje přípravu na betonovou část sezony, která vyvrcholí na přelomu srpna a září na US Open v New Yorku.

"Budu hrát Montreal, Cincinnati, US Open. Nevím, jestli budu hrát něco mezi tím. V žebříčku teď spadnu, takže budu potřebovat hrát více turnajů, abych nabrala nějaké body a vrátila se zpět," doplnila Krejčíková.